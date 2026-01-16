В Украине на выходных ударит до 22 градусов мороза: где будет холоднее всего. Карта

В течение выходных, 17 и 18 января, ожидается существенное похолодание. Температура воздуха ночью местами снизится до 22 градусов мороза. Холоднее всего будет в северных регионах, тогда как на юге и Закарпатье морозы будут слабее.

Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко. По словам специалиста, в ближайшие дни погоду в Украине будет определять мощный азиатский антициклон, который также известен как центральноазиатский или сибирский. Для него характерны сухой воздух, слабый ветер и значительные морозы.

По прогнозу Диденко, 17 и 18 января существенных осадков в большинстве украинских областей не ожидается, только в Крыму возможны снегопады. Однако на всех дорогах Украины сохранится гололедица.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -10 до -16 градусов, а на севере будет снижаться от -15 до -22 градусов. Днем термометры покажут от -9 до -15 градусов. В то же время, в Закарпатье и на юге будет теплее – от -2 до -5 градусов. Кроме того, в южных регионах страны возможны сильные порывы ветра.

В Киеве суббота и воскресенье также пройдут без осадков. Ночью температура составит от -15 до -18 градусов, днем ожидается от -10 до -12 градусов.

По оценкам Наталки Диденко, морозная погода задержится в Украине как минимум до конца января.

Как сообщал OBOZ.UA, вторая половина календарной зимы в Украине начнется с настоящей морозной погоды. Столбики термометров будут демонстрировать минусовые показатели по всей территории и в дальнейшем.

