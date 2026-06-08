'Море напоминает родной дом': история защитника Мариуполя Константина Придущенко

Военнослужащий ВСУ Константин Придущенко получил минно-взрывную травму и попал в плен, обороняя родной Мариуполь. В рамках проекта "Сердце Азовстали", который является частью Фонда Рината Ахметова, защитник получил комплексную поддержку.

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Константин стал на защиту Украины еще в 2014 году. Во время полномасштабного вторжения защищал родной Мариуполь, где получил минно-взрывную травму. После этого героя эвакуировали в госпиталь на "Азовсталь". Даже после лечения защитник продолжил защищать комбинат, однако впоследствии попал в плен. Константина освободили в декабре 2022 года.

В рамках программы "Здоровье" защитник длительное время проходил реабилитацию после пережитого. Получив инвалидность, не смог вернуться в армию, однако делал все возможное, чтобы помогать силам обороны Украины. Константин также участвовал в семейном кемпе "Сердца Азовстали", где смог оздоровиться. А впоследствии стал владельцем квартиры в Одессе.

"Одесса больше мне напоминает родной дом. Послушать море – это очень много значит для мариупольцев и для тех, кто любит море. Спасибо Ринату Леонидовичу Ахметову за такой хороший проект, как "Сердце Азовстали". Это очень большая поддержка для всех", – делится впечатлениями защитник.

Поддержка защитников Мариуполя – это не только о помощи здесь и сейчас. В "Сердце Азовстали" ее рассматривают как часть длинного пути: от лечения и реабилитации – к восстановлению внутренней силы, самореализации и нового видения будущего. Это и есть суть посттравматического роста, который организация внедряет в своей работе.