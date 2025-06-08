Молитвы на Троицу: самые сильные тексты о здоровье, мире, достатке, замужестве

Праздник Пресвятой Троицы, или Зеленое воскресенье, занимает особое место в христианском календаре. В этот день верующие обращаются с просьбами об исцелении, душевном спокойствии, гармонии в семье, материальном благополучии и счастливой судьбе. Троица символизирует единство Отца, Сына и Святого Духа и вдохновляет людей на искренние молитвы с глубокой верой в силу высшей защиты.

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По Евангелию, на пятидесятый день после Воскресения Христа на апостолов сошел Святой Дух. Они получили дар слова и исцеления, чтобы нести учение о вере по всему миру. OBOZ.UA публикует самые сильные тексты для тех, кто нуждается в поддержке, просит мира, желает исцеления или мечтает о счастливом будущем.

Царю Небесный

"Царю Небесный" – молитва-обращение к Святому Духу, название которой происходит от первых двух слов ее текста. В период от Пасхи до Вознесения эту молитву читать не принято, ее заменяют на тропарь Пасхи "Христос воскрес".

Это очень сильная молитва, которую произносят, чтобы попросить помощи и защиты. Главное – молиться искренне. Обряды не будут иметь никакого значения, если в сердце нет истинной веры. Не обязательно ходить в церковь, чтобы читать молитвы. Молиться можно и дома.

Молитва к пресвятой Троице

Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыко, прости беззакония наши; Святой, призри и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Эта молитва – мольба и благодарность Богу Отцу, чтобы Он очистил наши грехи, Богу Сыну, чтобы он простил наши беззакония и Богу Духу Святому, чтобы Он исцелил наши немощи.

Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Трисвятое

Эту древнюю молитву также называют Трисвятая песнь. Ее читают трижды, во славу Триединого Бога.

Святый Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.) Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Господня

Ее изрек сам Иисус Христос, когда ученики просили его научить молиться.

Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле; Хлеба нашего насущного дай нам сегодня; и отпусти нам прегрешения наши, как и мы отпускаем виновникам нашим; и не введи нас в испытание, но избавь нас от лукавого.

Молитва о замужестве

Троица – хороший повод для незамужних девушек помолиться о счастливой судьбе и попросить покровительства у высших сил.

Молитвы на Троицу об изобилии

Пресвятая Троице, единосущная Державо, всех благих Вина, что воздадим Тебе за все, что отдала Ты нам грешным и недостойным прежде, нежели на мир поход, за все, что отдашь какому нас по все дни, и что приготовила ее грядущему! Любише бо, за толикия благодеяния и щедроты, благодарить Тя не словесы точию, а более дела, хранящим и исполняющим заповеди Твоя: мы же, пристрастием нашим и злым обычаем внешним, в бесчисленные от юности скинулись грехи и беззакония.

Сего ради, как нечистым и оскверненным, не точю пред Трехсвятое лицо Твое бесстудно явиться, но ниже имени Твоего Пресвятого говори довлеяше нам, да не Ты сама изволила, в утешение наше, возвести, как чистые и праведные любящие, и грешники кающиеся милые благоутробно приими. Взгляни бо, о Пребожественная Троица, с высоты Святы Славы Твоей на нас, многогрешных, и благую волю нашу, вместо добрых дел, прими; и предай нам духа истинного покаяния, да возненавидим всякий грех, в чистоте и правде, до конца дней наших поживем, творя пресвятую волю Твою и славя чистыми помыслы и добрыми делами сладчайшее и прекраснейшее имя Твое. Аминь.

Как молиться за усопших

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде живота вечного преставшегося раба Твоего, брата нашего (имя), и как Благ и Человеколюбец, отпускай грехи, и потребляй неправды, ослаби, оставь и прости вся вольная его грехи и невольная, избавь вечных мук и огня геенского, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благ, уготованных любящим Тебя: если и согреши, но не отступи от Тебя, и несомненно в Отца и Сына и Святого Духа, Бога Тя в Троице славимого, Единицу в Троице и Троицу в Единстве, православно даже до последнего своего вздоха исповеди.

Тем же милостив тому буди, и веру, что в Тебе вместо дел умение, и со святыми Твоими как Щедрый покой: ибо нет человека, который поживет и не согрешит.

Но Ты Единственный помимо всякого греха, и правда Твоя, правда на веки, и Ты есть Единый Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу посылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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