Мокрый снег, туман и гололед: в Гидрометцентре предупредили об опасности на дорогах в пятницу, 27 декабря

В Украине в пятницу, 27 декабря, прогнозируют облачную погоду с плотным туманом, мокрым снегом и гололедом. В частности, на крайнем юге страны, а также в северных, Хмельницкой, Черновицкой, Винницкой и Черкасской областях ожидают небольшой дождь и мокрый снег, слабый гололед.

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Об этом говорится в последнем прогнозе Укргидрометцентра. Но на остальной территории будет без существенных осадков, уточняют синоптики.

Северо-восточный ветер в пятницу не превысит 5-10 м/с.

Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла. В Карпатах ожидают 4-9° мороза. А днем в Закарпатье и в Крыму 1-6° тепла.

В Киевской области также "облачно, ночью небольшой дождь и мокрый снег, слабый гололед, а днем без существенных осадков", предупреждают синоптики.

Температура ночью и днем в области – от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве в течение суток будет около 0°.

Из-за указанного тумана, который будет утром и в первой половине дня, Укргидрометцентр объявил "предупреждение о гидрометеорологических явлениях".

Из-за плотности тумана видимость будет всего 200 – 500 метров. Это первый, желтый уровень опасности.

"Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта", – предупредили синоптики.

Как сообщал OBOZ.UA, осень 2024 года вошла в тройку самых теплых с начала наблюдений. В частности, было зафиксировано 11 температурных рекордов. Такой же ожидается зимой.

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