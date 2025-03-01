Мокрый снег и гололедица: какой будет погода в Украине в первый день весны

Погода в Украине в субботу, 1 марта, будет пасмурной в большинстве регионов. На юге и востоке кое-где будет солнечно. Температура по Украине днем будет колебаться от -1 до +5 градусов.

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В то же время, на западе и юге ожидается потепление – столбики термометров будут показывать от +3 до +9 градусов. Об этом говорится в прогнозе погоды, опубликованном на Facebook-странице Украинского гидрометцентра.

В большинстве регионов, кроме востока и юго-востока, прогнозируется небольшой мокрый снег и дождь. На севере и востоке страны на дорогах местами гололедица.

Ветер в субботу будет преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура ночью на Левобережье, Кировоградской, Николаевской и Крыму от -5 до -10 градусов, на крайнем востоке страны до -14 граудсов. На остальной территории от +2 до -3 градусов; днем от -1 до +4, в западных областях от +5 до +9 градусов.

Погода 1 марта в столичном регионе будет пасмурной, синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Температура по области ночью от +2 до -3 градусов, днем до +4; в Киеве ночью от 0 до -2, днем до +2 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, в первые дни весны в Украину вернутся осадки в виде мокрого снега. Несмотря на то, что сильные морозы будут отступать, снег прогнозируется в большинстве регионов страны.

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