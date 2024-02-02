Мокрый снег и до -6: синоптики предупредили, где будет холоднее всего в Украине 2 февраля

В Украине в пятницу, 2 февраля, ожидается похолодание, температура воздуха кое-где опустится до 6 градусов мороза. В основном, осадков завтра по регионам не прогнозируется.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. В пятницу во всех областях облачно, но с прояснениями.

Ночью в Украине, за исключением южных регионов, а днем в Карпатах, Закарпатье и востоке страны, возможен небольшой мокрый снег и дождь, тогда как в остальных областях осадков не предполагается.

Ветер ожидается с северо-запада со скоростью 7-12 метров в секунду, а в западных областях ночью возможны порывы ветра до 15-18 метров в секунду.

Температура воздуха в течение суток будет колебаться от 2 до 3 градусов тепла, на высокогорье Карпат днем могут быть 1-6 градусов мороза. На юге страны днем синоптики прогнозируют 1-6 градусов тепла.

Следует отметить, что февраль 2024 года в Украине будет достаточно теплым, но нестабильным. Уже со второй половины месяца столбики термометров будут часто подниматься выше нуля.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Синоптики Укргидрометцентра сообщили, что погода в феврале в Украине будет почти в пределах нормы. Однако в половине областей ожидается более теплая погода, чем обычно, в других областях – близка к среднему значению.

– Также специалисты отметили, что начало последнего месяца зимы удивит украинцев аномально теплой погодой. Столбики термометров кое-где поднимутся до +12 градусов по Цельсию, но удовольствия от этого будет мало, из-за осадков, которые будут наблюдаться по всей стране.

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