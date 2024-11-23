Мокрый снег, гололедица и до 7 мороза: Украину подморозит в последний выходной осени

В воскресенье 24 ноября почти по всей территории Украины синоптики объявили повышенный уровень опасности в связи с гололедицей. Прохладная погода продолжает сохраняться во всех областях.

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Об этом рассказали в Укргидрометцентре. Осадки в большей части Украины маловероятны.

"Предупреждение о гидрометеорологических явлениях в Украине. 24 ноября в западных, северных (кроме Сумской), восточных и Винницкой областях на дорогах гололедица I уровень опасности, желтый ", – отметили синоптики и добавили, что сложные погодные условия приведут к нарушению движения транспорта.

24 ноября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В восточных областях, а ночью также в юго-восточной части прогнозируются умеренные осадки, местами сильный мокрый снег в Луганской и Донецкой областях.

Днем небольшой мокрый снег пройдет в Закарпатье, местами возможно налипание мокрого снега. На дорогах западных, северных, восточных и центральных областей образуется гололедица. Скорость ветра составит 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с ночью на юго-востоке страны и днем в Карпатах.

Ночью температура опустится до -2°...-7°, а днем в большинстве регионов Украины -3°...+2°. Лишь на юге страны ожидается потепление до +1°...+6°. В ближайшие дни в Украине сохранится холодная погода, однако значительных осадков не предполагается. В частности, в воскресенье, 24 ноября, осадки возможны лишь в отдельных районах.

Как сообщал OBOZ.UA, на выходные в Украине синоптики прогнозируют погоду "преимущественно без осадков". Лишь на востоке и юго-востоке, местами налипание мокрого снега и гололедица. Температура ночью 0-7° мороза, днем от 3° мороза до 4° тепла.