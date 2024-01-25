Мокрый снег, дождь и гололедица: синоптики дали прогноз погоды на пятницу, 26 января

Погода в Украине в пятницу, 26 января, будет пасмурной и влажной. В большинстве областей ожидаются дожди, на западе местами возможно налипание мокрого снега, а на юго-востоке – гололедица.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра. Синоптики предупредили, что в западных областях Украины, а также на Одесщине, ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду, а в Карпатах – метель.

Ночью прогнозируют умеренный дождь, днем ожидается небольшой мокрый снег и дождь.

Температура воздуха в северных, западных и центральных регионах Украины днем будет от 0 до +2 градусов, ночью синоптики прогнозируют от -1 до +2 градусов.

На востоке и юго-востоке днем ожидается от 0 до +3 градусов, а ночь от -1 до +2 градусов. В южных областях страны днем +2..+5, ночью от 0 до +2 градусов.

На Киевщине 26 января будет пасмурно и влажно. На дорогах возможен гололед, днем прогнозируют небольшой мокрый снег. Температура на протяжении дня от -2 до +3 градусов, в Киеве будет от 0 до +2.

Также 26 января на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (ІІІ уровень). В то же время умеренная снеголавинная опасность (ІІ уровень) ожидается на высокогорье Закарпатской области.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко отметила, что в Украине преимущественно теплая погода с осадками продержится примерно до 27 января. 28-го числа ожидается похолодание, а 2 февраля – снова потепление.

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