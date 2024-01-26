Мокро, ветрено и скользко: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 27 января

В Украине 27 января ожидается пасмурная погода, по всей территории страны прогнозируются осадки. Также специалисты предупреждают о снеголавинной опасности в Карпатах.

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Об этом рассказали в Укргидрометцентре. По расчетам синоптиков, в Украине целый день будет облачно с прояснениями.

Температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла. Ночью в западных областях 0-5° мороза, днем в южной части и на Закарпатье 1-6° тепла. В Карпатах холоднее всего: температура ночью 8-13° мороза, днем 4-9° мороза.

Небольшой мокрый снег, днем на юге страны с дождем, в западных областях - умеренный снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

В Киевской области и в столице будет облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег. На дорогах завтра может быть скользко из-за гололедицы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток составит от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве в течение суток около 0°.

В связи со снегопадами и вьюгами, на 27 и 28 января Укргидрометцентр дал предупреждение о снеголавинной опасности третьего уровня на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей. Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.

Кроме того, умеренная снеголавинная опасность второго уровня ожидается на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области. "Настоятельно рекомендуем воздержаться от походов на высокогорье", - призвали синоптики.

Напомним, осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

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