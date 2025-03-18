'Волосатая' шоколадка: что это за тренд и действительно ли там внутри волосы

Мир десертов постоянно меняется, и новые вкусности завоевывают сердца гурманов. После громкого успеха дубайского шоколада, что в прошлом году вызвал настоящий ажиотаж среди ценителей сладкого, на его смену приходит Angel Hair Chocolate – уникальный десерт, уже ставший новым трендом.

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Плитка шоколада имеет уникальную волокнистую начинку, которая вызывает восторг и заинтересованность не только среди любителей сладкого, но и тех, кто следит за модными гастрономическими тенденциями. OBOZ.UA рассказывает, что такое "волосатая" шоколадка, и какая в ней действительно начинка.

Что такое шоколад "волосы ангела"

Angel Hair Chocolate – это эксклюзивный бельгийский шоколад, созданный производителем Tucho. Его главная особенность – начинка из pişmaniye (традиционной турецкой сахарной ваты), которая придает шоколаду невероятную текстуру и роскошный вкус.

Сочетание фисташкового крема, ванили, граната и малины делает этот десерт еще более уникальным, а тонкие волокна, появляющиеся при разламывании шоколадной плитки, создают эффект "ангельских волос", что и дало название этому трендовому десерту.

Цена и эксклюзивность

Шоколад "волосы ангела" сразу вошел в категорию элитных десертов. Ранее цена одной плитки (185 г) составляла 19 евро (примерно 860 грн), но из-за высокого спроса производитель поднял ее до 21 евро (940+ грн). С учетом доставки и налогов общая стоимость может составлять 30 евро (1362 грн).

Несмотря на высокую цену, шоколад стал настоящим вирусным хитом в TikTok и Instagram. После официального представления 25 декабря 2024 года Angel Hair Chocolate был мгновенно распродан.

Почему все говорят об этом шоколаде

Есть несколько причин популярности "волосатого" шоколада:

невероятная текстура – нежные, воздушные волокна сахарной ваты делают вкус неповторимым;

сочетание вкусов – белого шоколада, фисташек, ванили, граната и малины;

эксклюзивность – это один из самых дорогих десертов на рынке;

популярность в соцсетях – многочисленные видео в TikTok показывают, как шоколадная плитка ломается, открывая волокнистую начинку.

Известность этого шоколада не обошла и украинский рынок. Некоторые крафтовые шоколатье уже начали создавать собственные аналоги Angel Hair Chocolate, используя традиционное турецкое пишманье.

Это означает, что теперь его можно купить в онлайн-магазинах, а также приготовить дома. Для этого понадобится:

белый шоколад;

pişmaniye (турецкая сахарная вата);

фисташковая паста;

натуральные экстракты ванили, граната или малины.

Домашняя версия этого шоколада может стать отличной альтернативой оригиналу. Детальнее о том, как приготовить трендовый десерт – читайте в материале.

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