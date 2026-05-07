Могут ли забрать отсрочку у студентов после 25 лет: детальное объяснение

Студенты старше 25 лет сохранят отсрочку от мобилизации, если не нарушат принципа последовательности получения образования. Законопроект, который мог бы отменить эту норму, отклонен.

Видео дня

Об этом рассказали юристы портала "Юристи.UA". Никаких изменений в законодательстве по этому поводу пока нет.

Что известно

Так, юристы объясняют, что лицо мужского пола может учиться в магистратуре и также получать бронирование, если не нарушается принцип последовательности обучения. Это дает право на отсрочку от мобилизации. Никаких изменений в законодательстве по этому поводу пока нет.

"Законопроект 13634-1 отозван. Если вы поступите на магистратуру после 25 лет и не будет нарушения последовательности получения образования, то вы оформите отсрочку", – объяснил юрист Владислав Дерий.

Отсрочка от призыва во время мобилизации

Отметим, основной нормативный документ, в котором прописаны вопросы военной службы и мобилизации, – Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Отсрочка от призыва по мобилизации предоставляется любому военнообязанному, который подтвердил основание для отсрочки. Оформить ее можно онлайн через Резерв+ или же путем подачи документов в центр предоставления административных услуг.

Основные категории, имеющие право на отсрочку, следующие:

работники, которые забронированы за государственными органами предприятиями , учреждениями, организациями;

, учреждениями, организациями; лица с инвалидностью;

лица, признанные временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

лица, которые самостоятельно воспитывают ребенка;

лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью или тяжелобольного ребенка, которому не установлена инвалидность;

лица, занятые постоянным уходом за больной женой, ребенком, родителями (своими или одного из супругов);

(своими или одного из супругов); лица, у которых на иждивении совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы;

лица, у которых на иждивении дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки;

лица, у которых на иждивении 3 и более детей до 18 лет;

лица, имеющие жену (мужа) или родителей (своих или одного из супругов) с І или ІІ группой инвалидности;

опекуны лиц с инвалидностью или недееспособных лиц;

лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка, если один из супругов проходит военную службу;

работники военного управления;

студенты, аспиранты, докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме (высший уровень образования);

(высший уровень образования); научные и научно-педагогические работники, работающие по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

работающие по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки; лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время участия в АТО (военнослужащие, добровольцы и т.д.).

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, могут ли мобилизовать, если ВВК признала ограниченно годным: объяснение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!