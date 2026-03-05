Могут ли военнообязанным вручать повестки через их родственников: детальное объяснение

В Украине во время мобилизации повестку могут вручить в любом месте, независимо от того, где военнообязанный состоит на учете. Однако закон требует личного получения документа под подпись.

Видео дня

Передача повестки через родственников или знакомых не создает для гражданина правовых последствий. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины о мобилизации от 7 апреля 2023 года.

Законодательство в сфере обороны и мобилизации четко определяет порядок оповещения военнообязанных. Повестка является индивидуальным письменным документом, который оформляется на конкретное лицо с указанием его персональных данных. Она должна вручаться непосредственно адресату уполномоченными представителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки или другими определенными законом лицами.

Факт получения подтверждается личной подписью военнообязанного. В случае отказа от подписи составляется соответствующий акт. Передача документа через родителей, жену, других родственников или сожителей не предусмотрена ни одним нормативно-правовым актом и не считается надлежащим вручением.

Кроме того, телефонные звонки от представителей ТЦК не являются официальным способом вызова. Они могут использоваться для информирования, однако не заменяют процедуру письменного оповещения. Исключением являются резервисты, для которых порядок оповещения может предусматривать оперативный вызов в случае соответствующего сообщения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что к сожалению, в Украине все еще продолжается полномасштабная война с российскими захватчиками. Продолжается и мобилизация населения. Но система комплектования Сил обороны уже в корне изменилась, и наряду с классической мобилизацией, когда подразделение службы определяет командование, сегодня в Украине успешно действует рекрутинг. Это механизм прозрачного поступления на службу по контракту или через мобилизацию, где приоритетом является профессия и пожелания кандидата.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!