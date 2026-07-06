Мать, отец и сын: Россия ударом по Киеву убила целую семью. Фото и видео

В результате массированного удара российских войск по Киеву в ночь на 6 июля погибла целая семья — отец, мать и их сын. Их тела обнаружили в подъезде разрушенного дома в Подольском районе.

Видео дня

По состоянию на утро известно об 11 погибших и 46 пострадавших, среди которых трое детей. Об этом сообщает Telegram-канал "КС: новости Киева".

Наибольшие разрушения понесла Подольский район столицы. В результате прямого попадания в жилой многоэтажный дом были разрушены конструкции с девятого по пятый этажи.

Спасатели эвакуировали 17 человек на свежий воздух и спасли еще 28 жильцов с верхних этажей поврежденного дома. Работы по разбору завалов и поиску людей продолжаются.

На данный момент число жертв ночной атаки возросло до 11 человек. Один из раненых мужчин скончался в больнице уже утром. Всего ранения получили 46 человек, из которых 27 госпитализированы. Среди пострадавших — трое детей.

Помимо Подольского района, повреждения жилой застройки и инфраструктуры зафиксированы также в Дарницком районе, где были попадания в многоэтажные дома. Последствия российского обстрела также устраняют в Оболонском и Голосеевском районах столицы.

Среди погибших в Подольском районе — целая семья: мать, отец и их сын. Их тела нашли в подъезде дома после удара. Эта трагедия стала одним из самых болезненных эпизодов ночной атаки на Киев.

Всего в ночь на 6 июля Россия применила 419 средств воздушного нападения: 68 ракет и 351 БПЛА. Силы ПВО уничтожили 363 цели, в том числе почти 40 вражеских ракет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия в ночь на 6 июля подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС с аэродромов "Украинка" и "Оленья". Оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами различных типов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!