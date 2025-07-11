Могут ли получить отсрочку от мобилизации учителя частной школы: детальное разъяснение

Педагоги, работающие в частных школах, имеют право на отсрочку от мобилизации, как и их коллеги из государственных школ. Ведь форма финансирования учебного заведения, согласно действующему законодательству, не влияет на возможность получения отсрочки преподавателями.

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Зато на нее влияют некоторые другие факторы, среди которых – наличие у частной школы официальной лицензии. Детали сообщил юрист Владислав Дерий на портале "Юристи.UA".

Отвечая на вопрос пользователя о правомерности отказа ТЦК "в устной форме" ему, преподавателю частного учебного заведения, в предоставлении отсрочки от мобилизации, Дерий подчеркнул, что законодательство не определяет форму финансирования учебного заведения как фактор, влияющий на право получения отсрочки.

"Вы имеете право на отсрочку, ведь законодательством не предусмотрено, что для отсрочки нужно работать именно в государственном учреждении", — отметил юрист.

Важно здесь, по словам Дерия, является ли частная школа лицензированным учреждением среднего образования, также претендент на отсрочку должен работать минимум на 0,75 ставки.

"Поэтому, если получите письменный отказ в предоставлении отсрочки, то можете повторно подать документы с сопроводительным письмом или обжаловать отказ в судебном порядке", — советует юрист.

Чтобы получить отсрочку от мобилизации, преподавателям частных учебных заведений следует подать в ТЦК:

заявление об отсрочке;

справку учебного заведения о занимаемой должности по основному месту работы и размер доли ставки при оплате труда;

военно-учетный документ (можно е-ВОД);

дополнительно можно предоставить копию лицензии учебного заведения.

Напомним, ранее OBOZ.UA подробно рассказывал, куда обращаться для получения отсрочки от мобилизации и какие документы нужны.

Также стало известно, кого не могут мобилизовать в июле 2025.

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