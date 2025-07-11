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Могут ли получить отсрочку от мобилизации учителя частной школы: детальное разъяснение

Лилия Рагуцкая
Новости. Общество
2 минуты
1,6 т.
Могут ли получить отсрочку от мобилизации учителя частной школы: детальное разъяснение

Педагоги, работающие в частных школах, имеют право на отсрочку от мобилизации, как и их коллеги из государственных школ. Ведь форма финансирования учебного заведения, согласно действующему законодательству, не влияет на возможность получения отсрочки преподавателями.

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Зато на нее влияют некоторые другие факторы, среди которых – наличие у частной школы официальной лицензии. Детали сообщил юрист Владислав Дерий на портале "Юристи.UA".

Отвечая на вопрос пользователя о правомерности отказа ТЦК  "в устной форме" ему, преподавателю частного учебного заведения, в предоставлении отсрочки от мобилизации, Дерий подчеркнул, что законодательство не определяет форму финансирования учебного заведения как фактор, влияющий на право получения отсрочки.

Могут ли получить отсрочку от мобилизации учителя частной школы: детальное разъяснение

"Вы имеете право на отсрочку, ведь законодательством не предусмотрено, что для отсрочки нужно работать именно в государственном учреждении", — отметил юрист.

Важно здесь, по словам Дерия, является ли частная школа лицензированным учреждением среднего образования, также претендент на отсрочку должен работать минимум на 0,75 ставки.

"Поэтому, если получите письменный отказ в предоставлении отсрочки, то можете повторно подать документы с сопроводительным письмом или обжаловать отказ в судебном порядке", — советует юрист.

Чтобы получить отсрочку от мобилизации, преподавателям частных учебных заведений следует подать в ТЦК:

  • заявление об отсрочке;
  • справку учебного заведения о занимаемой должности по основному месту работы и размер доли ставки при оплате труда;
  • военно-учетный документ (можно е-ВОД);
  • дополнительно можно предоставить копию лицензии учебного заведения.
Могут ли получить отсрочку от мобилизации учителя частной школы: детальное разъяснение

Напомним, ранее OBOZ.UA подробно рассказывал, куда обращаться для получения отсрочки от мобилизации и какие документы нужны.

Также стало известно, кого не могут мобилизовать в июле 2025.

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