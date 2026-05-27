Могут ли мужчин старше 60 лет включать в штурмовые бригады: объяснение

В Украине мужчины, достигшие 60-летнего возраста, не подлежат обязательной мобилизации даже в условиях военного положения. В то же время они имеют право добровольно заключить контракт с Вооруженными силами Украины при определенных условиях.

Такие военнослужащие обычно не привлекаются к штурмовым подразделениям и рассматриваются в первую очередь для работы в технических, организационных и учебных сферах, где важны опыт и профессиональные знания. Подробнее об этом рассказывает OBOZ.UA.

Согласно действующему законодательству, представители ТЦК и СП не имеют права принудительно вручать боевые повестки мужчинам, достигшим 60-летнего возраста. В то же время граждане этой возрастной категории могут добровольно присоединиться в ряды ВСУ при наличии боевого опыта, соответствующей гражданской специальности или собственного желания помочь армии.

Контракт заключается исключительно по личному согласию и предусматривает срок действия один год. Также устанавливается испытательный период продолжительностью до шести месяцев, после чего контракт может быть продлен по взаимному согласию сторон.

Кроме этого, пригодность к прохождению службы мужчин 60+ должна подтвердить военно-врачебная комиссия. Будущий военнослужащий также должен получить письменное согласие командира конкретной воинской части и лично подать соответствующее заявление в ТЦК вместе с этим документом.

Мужчин старше 60 лет не привлекают к штурмовым подразделениям и боевым действиям непосредственно на линии фронта. Чаще всего их назначают на должности в сфере логистики, связи, ремонта техники, работы в учебных центрах и ТЦК, а также привлекают в качестве инструкторов, консультантов или водителей обеспечения.

