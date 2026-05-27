Могут ли мобилизовать людей с инвалидностью в Украине: детальное объяснение

В Украине в июне 2026 года не меняют общие правила мобилизации лиц с инвалидностью, однако право на отсрочку остается в силе только при условии подтвержденного статуса. Если документы не обновлены или срок инвалидности завершился, военнообязанного могут направить на ВВК для проверки оснований отсрочки.

Видео дня

Вопрос мобилизации лиц с инвалидностью регулирует закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Информацию собрал OBOZ.UA.

Согласно статье 23 закона, право на отсрочку имеют мужчины с I, II и III группами инвалидности. При этом само наличие статуса не освобождает от обязанности обновлять военно-учетные данные и своевременно продлевать документы, если инвалидность установлена на определенный срок.

Оформить или продлить отсрочку можно через ТЦК и СП, ЦНАП или приложение "Резерв+". Для этого необходимы документы, подтверждающие инвалидность, военно-учетные документы, паспорт, ИНН и соответствующее заявление.

Лиц с действующей подтвержденной инвалидностью, как правило, не имеют права направлять на военно-врачебную комиссию, ведь их статус уже подтвержден медицинскими документами. При этом повестки для уточнения учетных данных остаются законными, а неявка без уважительной причины может привести к штрафу.

Мобилизация лиц с инвалидностью возможна в двух случаях. Первый – если человек потерял или не подтвердил статус инвалидности после завершения срока его действия. Второй – добровольное поступление на военную службу по контракту или по собственному желанию.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине более 90% действующих отсрочек от мобилизации продлеваются автоматически. Система работает без подачи заявлений и справок и охватывает 22 категории граждан.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!