Могут быть аварии и ссоры: астропрогноз на 29 июля

Во вторник, 29 июля с утра продолжается 5 лунный день, а ближе к полудню начнется 6-й. Луна проводит день в созвездии Весов, Солнце – Льва.

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О сегодняшнем дне говорят, что стоит избегать смотреть в зеркало. Действительно ли это так и какие практики на самом деле будут полезны в этот вторник, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая.

"Я не могу сказать, что в этот день не стоит смотреть в зеркало. И то, что если вы посмотрите в зеркало, вы отдаете свою красоту другим силам, это все неправда, это суеверия", – сказала астролог.

По словам Иситы Гая, смотреть на себя в зеркало сегодня можно. Так же как украшать себя, надевать красивые платья и вообще красивую одежду. Однако энергия дня будет все же напряженной из-за влияния Марса и числа 29.

"Вот эта девятка – это также энергия Марса. Марс – это такой учитель, который нас учит через физическое тело. Поэтому могут быть угрозы падения, могут быть аварии, могут быть катастрофы. Некоторые люди могут сломать кости, как-то повредить свое тело. Могут быть агрессивные нападки со стороны других людей", – предупредила Исита Гая.

Посоветовала она и практику, которая поможет избежать неприятностей. "Поэтому обязательно начните свой день с медитации, начните свой день с расслабления, начните свой день с ощущения внутреннего счастья, спокойствия и гармонии", – сказала она.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 29 июля для всех знаков зодиака – кого сегодня ожидает успешный день.

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