'Мое место – дома': истории беженцев, вернувшихся в Украину в музее 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

20 июня отмечают Международный день беженцев. В мире более 122 миллионов человек, которые были вынуждены бежать из своей страны из-за конфликтов или преследования. Из них, по разным оценкам, от пяти до семи миллионов – украинцев. В Музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова хранятся истории наших соотечественников, которых война заставила жить за границей, но они решили вернуться домой.

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Людмила в самые первые дни вторжения везла двух внуков из Житомира в Италию, но попала с ними в Германию. Травма войны настолько сказалась на детях, что услышав пожарную сирену, они сразу падали на землю, дрожали и пытались накрыть себя, даже велосипедами.

"В Германии нас прекрасно встретили, все складывалось хорошо. Внуки стали ходить в местную школу. Но все наши родные и близкие – в Украине, поэтому мы все же решили недавно вернуться домой. Надо было видеть ту эмоциональную реакцию внуков, когда мы только пересекли границу с Украиной", – вспоминает Людмила. Ее история по ссылке.

Ирина, известная кукольница, отправилась в начале вторжения из Киева в Польшу с двумя детьми и отцом-пенсионером. Она вспоминает эвакуационный поезд, пятикилометровую очередь на границе и невероятное гостеприимство поляков: незнакомые люди отнеслись к ним, как к родным.

"Польша, как и Украина, имеет древнюю культуру, но она иная. У меня очень сильная связь с украинской землей, я ее чувствую на инстинктивном уровне. Поэтому вернулась в свое место силы", – рассказала Ирина. Ее история по ссылке.

Из-за войны два года прожила в Австрии Карина из Днепра. Старшему ребенку в начале вторжения было пять лет, младшему – пять месяцев. Женщина признается, что ей было гораздо легче, ведь в Австрии много лет жила ее мама. Однако чуть ли не ежемесячно женщина ездила в Украину, чтобы увидеться с мужем.

"В конце 2023 года мы с детьми вернулись, и я ни разу не пожалела об этом. Причина – ощущение, что теряются связи и осознание, что жить на две страны невозможно", – признается Карина. Ее история по ссылке.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 130 тысяч историй о войне. Это – крупнейшая в мире коллекция свидетельств мирных жителей, пострадавших от войны России против Украины.

Расскажите и свою историю – на портале Музея, или позвоните на бесплатную горячую линию: 0800509001.