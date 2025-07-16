'Мобилизоваться под приговор': адвокат сказал, возможно ли по новому закону скрыться в армии от суда

В среду, 16 июля, был официально опубликован Закон № 4496-IX "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно повышения ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения". Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть 17 июля.

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Этот закон меняет Уголовный кодекс и ряд других законов, чтобы сделать антикоррупционную систему более жесткой и эффективной. Президент подписал указанный законодательный акт еще 15 июля.

Среди прочих,изменениями в Закон "О воинской обязанности и военной службе" в Законе № 4496-IX предусмотрено, что Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования не могут комплектоваться лицами, которые обвиняются в совершении тяжкого или особо тяжкого коррупционного уголовного преступления и имеют уголовное производство на стадии судебного разбирательства.

Также указанным Законом изменены пороги ответственности за недостоверное декларирование — как в административной, так и уголовной плоскости. Уменьшен и порог активов, за который наступает ответственность за незаконное обогащение. Уточнен перечень должностных лиц, подлежащих наказанию и усовершенствована подследственность дел НАБУ и БЭБ.

Как прокомментировал OBOZ.UA известный украинский адвокат Богдан Пулинец, Закон №4496-IX не является новым кодексом – это лишь пакет изменений в КУоАП, УК, УПК и профильных законов об антикоррупционном контроле и военной службе.

По его убеждению, вступление человека в ряды украинских защитников не станет предохранителем для преследования коррупционного правонарушителя. Так было раньше, но теперь "мобилизация уже не является простым способом поставить коррупционное дело на паузу".

"Чтобы суд остановил производство, защита должна доказать фактическую невозможность участия обвиняемого в заседаниях, даже в формате видеоконференции, из-за непосредственного участия в мероприятиях обороны", – объяснил адвокат.

Юрист утверждает, что это также "существенно повышает стандарт доказывания" и "должно ограничить затягивание" дел.

"И еще: закон устанавливает предохранитель. Лиц, в отношении которых в суде рассматривают тяжкие или особо тяжкие коррупционные преступления, нельзя зачислять в Вооруженные Силы. То есть "мобилизоваться под приговор", чтобы избежать суда в таких категориях, практически невозможно", – добавил адвокат Богдан Пулинец.

Он также отметил, что механизм условно-досрочного освобождения для прохождения службы (ст. 81-1 УК) сохраняется, но не применяется к осужденным за особо тяжкие коррупционные преступления. А по другим – решение будет за судом, с учетом обстоятельств и готовности служить.

Напомним, что в условиях военного положения демобилизация в Украине, как общее правило, не проводится. Однако существуют исключения и определенные законодательством основания для увольнения некоторых категорий военнослужащих.

Как сообщал OBOZ.UA, участница восьмого сезона проекта "Супермама" Анна Малеева решила удивить своих соперниц роскошным семейным домом в Буче, чем серьезно подставила своего мужа, высокопоставленного чиновника в экопрокуратуре Александра Малеева. Оказалось, что он не задекларировал аренду элитной недвижимости в Киевской области, поэтому получил наказание.

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