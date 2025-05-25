Мобилизация мужчин, достигших 50 лет: кто должен служить и изменится ли что-то в июне

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которая охватывает мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Согласно действующему законодательству, в армию могут быть призваны и те, кому уже исполнилось 50 лет.

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Такие граждане подпадают под общие правила мобилизации в соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Они обязаны выполнять те же требования, что и младшие военнообязанные, в частности обновлять свои данные в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, сообщать об изменении места жительства и предъявлять документы по требованию правоохранителей.

Недавно Верховная Рада приняла изменения в законодательство (Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета"), которые уточняют правила мобилизации, в частности в отношении мужчин в возрасте от 40 до 55 лет. Закон предоставляет им возможность реализовать свой конституционный долг – защищать Родину и ее территориальную целостность.

Среди нововведений – разрешение частным предпринимателям проходить службу без прекращения деятельности, а также повышение социальных гарантий для военнообязанных граждан, призываемых на военную службу по мобилизации. В то же время закон гарантирует, что офицеры запаса, которых мобилизуют на низшие должности, не потеряют в льготах и выплатах.

Также документ предусматривает улучшение комплектования Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и других военных формирований резервистами.

Кроме этого, был уточнен порядок выполнения военно-транспортной обязанности, упорядочен вопрос предоставления специального разрешения на осуществление деятельности, связанной с государственной тайной, и предоставлен гражданам Украины допуск к гостайне в случае возникновения кризисной ситуации, объявления решения о проведении мобилизации или введения правового режима военного положения.

Мужчины в возрасте от 50 до 60 лет имеют те же обязанности, что и все остальные, кто подлежит мобилизации. Они должны обновлять свои данные в военкомате, сообщать об изменении места жительства или переезде, а также иметь при себе документы и показывать их по требованию полиции или работников ТЦК.

Если такое лицо не явится по повестке или откажется проходить военно-врачебную комиссию, ему могут выписать штраф.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине за уклонение от мобилизации предусмотрена ответственность – как административная, так и уголовная. Особенно суровое наказание грозит тем, кто без уважительной причины не появляется после получения повестки на отправку в учебную часть.

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