Мобилизация будет усилена? Кого из украинцев заберут на службу уже в июне, а кто получит отсрочку

Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине продлены до 6 августа 2025 года. Поэтому военнообязанные в возрасте от 25 до 60 лет и в дальнейшем будут подлежать призыву на военную службу в ряды Вооруженных сил.

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OBOZ.UA объясняет, кого из украинцев мобилизуют уже в июне, кто из граждан получит отсрочку и будет ли усиление мобилизации в Украине. В частности недавно стало известно, что в Полтавской области создадут мобильные блокпосты.

Речь идет о четырех районах: Кременчугский, Полтавский, Миргородский и Лубенский, где на объектах будут дежурить военные и полицейские. Соответствующие мероприятия будут проводиться с целью розыска военных со статусом СОЧ (самовольное оставление части).

В связи с этим, граждан волнует, будут ли происходить какие-то изменения в усилении мобилизационных мероприятий по всей территории страны, однако официальных заявлений об этом нет. Поэтому правила призыва на военную службу остаются те же.

Кого мобилизуют в армию в июне 2025 года

В Вооруженные силы Украины будут призывать военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, независимо от наличия военного опыта, при условии, что они:

– не имеют отсрочки от мобилизации;

– не забронированы предприятием, учреждением или организацией;

– признаны годными к военной службе по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК).

Юноши в возрасте от 18 до 25 лет могут вступить в ВСУ только на добровольной основе, подписав контракт.

Кто получит отсрочку от мобилизации в июне 2025 года

Как объяснили юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры", отсрочка от мобилизации предоставляется тем военнообязанным, которые должным образом подтвердили наличие оснований для ее получения. В зависимости от обстоятельств, оформление отсрочки может осуществляться через территориальные центры комплектования и социальной поддержки, приложение "Резерв +" или через районные администрации.

Категории лиц, которые могут воспользоваться правом на отсрочку, определены в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

С целью упрощения восприятия, военный адвокат проанализировал соответствующую статью закона и подготовил понятный перечень лиц, не подлежащих мобилизации:

– работники, которые забронированы за государственными органами предприятиями, учреждениями, организациями;

– лица с инвалидностью;

– лица, признанные временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

– лица, которые самостоятельно воспитывают ребенка;

– лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью или тяжелобольного ребенка, которому не установлена инвалидность;

– лица, занятые постоянным уходом за больной женой, ребенком, родителями (своими или одного из супругов);

– лица, у которых на иждивении совершеннолетний ребенок с инвалидностью І или ІІ группы;

– лица, у которых на иждивении дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки;

– лица, у которых на иждивении 3 и более детей до 18 лет;

– лица, имеющие жену (мужа) или родителей (своих или одного из супругов) с І или ІІ группой инвалидности;

– опекуны лиц с инвалидностью или недееспособных лиц;

– лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка, если один из супругов проходит военную службу;

– работники военного управления;

– студенты, аспиранты, докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме (высший уровень образования);

– научные и научно-педагогические работники, работающие по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

– лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время участия в АТО (военнослужащие, добровольцы и т.д.).

Юристы отметили, что приведенный перечень является упрощенным и не охватывает всех жизненных ситуаций и возможных обстоятельств. Каждый конкретный случай требует детального анализа на соответствие статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", чтобы понять, кто не подлежит мобилизации.

Как сообщал OBOZ.UA, до 5 июня 2025 года мужчины 25-60 лет, которые ранее имели статус ограниченно годных, должны пройти повторную ВВК. Тем, кто не выполнит требование, грозит принудительное сопровождение в ТЦК и наказание в виде штрафа.

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