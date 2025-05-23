На Полтавщине в четырех районах создадут мобильные блокпосты: в чем причина и что происходит

На Полтавщине в четырех районах создадут мобильные блокпосты с целью розыска военнослужащих со статусом СОЧ (самовольное оставление части). Но объектах будут дежурить военные и полицейские.

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Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на источники в Полтавской ОВА. Блокпосты будут находиться в четырех районах области: Кременчугском, Полтавском, Миргородском и Лубенском.

К дежурству на каждом из них будут привлекать:

– шесть сотрудников полиции;

– четырех военнослужащих ТЦК и СП;

– одного работника зонального отдела Военной службы правопорядка;

– работника СБУ.

По информации источников в ОВА, это решение связано с розыском военных со статусом СОЧ. Решение о создании блокпостов принял Совет обороны Полтавской области 7 мая 2025 года. Оно введено в действие распоряжением начальника Полтавской ОВА №474 от 14 мая 2025 года.

Также в рамках этого решения органы местного самоуправления должны предусмотреть средства на установку систем видеонаблюдения с последующим их подключением к областной системе "Безопасная Полтавщина"

Напомним, по информации Государственного бюро расследований в период с 29 ноября 2024 года по 1 марта 2025 года на службу вернулись 21 тыс. 100 военных. Это стало возможным благодаря закону, который декриминализирует первое дезертирство и самовольное оставление части.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце 2024 года украинский военный журналист Юрий Бутусов заявил о массовом дезертирстве и СЗЧ военнослужащих в 155-й ОМБр. По его словам, в СЗЧ ушло не менее 1700 военнослужащих бригады, еще около 50 сбежали с тренировок во Франции.

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