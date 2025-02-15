Много снега и мороз: каких "сюрпризов" ожидать от погоды 15 февраля

Погода в Украине в субботу, 15 февраля, будет пасмурной, в большинстве регионов страны ожидается снег и мороз. На дорогах, кроме Крыма, прогнозируют гололедицу.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. В большинстве областей ожидается образование снежного покрова высотой 3-10 см, а также гололедица, объявлен I уровень опасности.

Отмечается, что погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта на дорогах.

Как рассказали синоптики, в южных, восточных, ночью и в центральных и большинстве северных областей 15 февраля следует ожидать умеренный снег, на юге страны кое-где с дождем; на остальной территории местами небольшой снег.

Температура воздуха в течение суток в западных, северных и Винницких областях от -3 до -8 градусов, на остальной территории -4 градусов до +1 (ночью в Карпатах от -8 до -13, днем в Крыму и на Приазовье от +2 до +7).

В столичном регионе в субботу будет пасмурно, ночью умеренный, днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура по области в течение суток от -3 до -8 градусов; в Киеве в течение суток от -4 до -6.

Также синоптики предупредили о снеголавинной опасности. 15-16 февраля в связи с вьюгами и снегопадами на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеговластная опасность (3 уровень).

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозу синоптикини Натальи Птухи, морозные ночи в Украине удержатся до конца недели. При этом осадков ожидать не стоит до пятницы, а на выходных возможен небольшой снег.

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