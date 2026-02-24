MK Foundation передал Силам обороны Украины 50 автомобилей: транспорт уже работает на передовой

Накануне годовщины полномасштабного вторжения благотворительный фонд MK Foundation передал Силам обороны Украины 50 автомобилей. Транспорт уже работает на самых горячих направлениях фронта, обеспечивая мобильность подразделений, логистику и выполнение боевых задач.

Видео дня

В январе 2026 года фонд передал 22 автомобиля для 22 бригад, еще 22 единицы транспорта для 22 военных бригад было передано в феврале, а также отдельно два авто для 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия", которая обороняет Харьковское направление, и 4 машины другим военным подразделениям.

Переданные автомобили используются для подвоза оборудования, перевозки военных, обеспечения работы подразделений беспилотных систем, саперов и противовоздушной обороны, а также для эвакуационных задач. Речь идет преимущественно о микроавтобусах Volkswagen Transporter, которые военные называют "течиками", – этот транспорт стал одним из ключевых элементов военной логистики на фронте.

"Участие бизнеса в помощи – это уже не о выборе, а об ответственности. Бизнес имеет ресурсы, системность и скорость принятия решений. Именно это сегодня критически важно для фронта. Благодаря бизнесу помощь становится системной, позволяя выстраивать долгосрочную поддержку. И чем больше компаний будут действовать из внутреннего убеждения, тем сильнее будут и армия, и Украина", – отметил директор БО MK Foundation Александр Осока.

Военные отмечают, что транспорт непосредственно влияет на эффективность боевых операций.

"Логистика – это кровь войны. Если экипаж не имеет возможности доставить оборудование или средства работы, он не может выполнять свои задачи. От этого зависит эффективность подразделения и безопасность наших военных", – объяснил военнослужащий Национальной гвардии с позывным "Грифон", который выполняет задачи на Константиновском направлении.

Автомобили получили более 40 подразделений Сил обороны, в частности 425-й отдельный батальон беспилотных систем "ОЧІ", 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 26-я артиллерийская бригада им. Романа Дашкевича, 73-й морской центр Сил специальных операций, 38-я отдельная бригада морской пехоты им. Петра Сагайдачного, 128-я отдельная тяжелая механизированная бригада "Дикое Поле", а также подразделения Национальной гвардии, территориальной обороны, саперные и медицинские части.

В очередной раз транспорт передали бригаде НГУ "Хартия", где автомобили будут использоваться для перевозки экипажей беспилотников. В современной войне мобильность подразделений БПЛА является критически важной.

В MK Foundation подчеркивают, что каждый автомобиль перед передачей проходит полное техническое обслуживание и ремонт. Транспорт передается военным в полностью исправном состоянии и с полным баком топлива, чтобы его можно было использовать сразу после получения.

Автомобили уже работают на Харьковском, Донецком, Запорожском, Сумском и Днепропетровском направлениях, где потребность в транспорте остается критической.

MK Foundation – это благотворительная инициатива бизнесмена Максима Криппы, основанная в мае 2022 года. Организация не собирает донатов и работает за счет частного капитала. Основное направление деятельности – обеспечение Сил обороны Украины транспортными средствами.

Всего с начала 2022 года на благотворительную помощь был потрачен почти 1 млрд грн.