Видео дня
Блог | Миру пора проснуться: антисемитская истерия привела к невинным жертвам
К сожалению, это случилось. Антисемитская истерия, охватившая мир после 7 октября 2023, привела к невинным жертвам. Сотрудник посольства Израиля в США Ярон Лищинский и его невеста Сара Мильграм были хладнокровно расстреляны на выходе из Еврейского музея в Вашингтоне.
Терорист-фанатик даже не пытался скрыться, дождался приезда полиции и во время задержания выкрикивал Free Palestine.
Молодую пару он убил только за то, что они были евреями.
Миру пора очнуться.
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...