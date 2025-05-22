К сожалению, это случилось. Антисемитская истерия, охватившая мир после 7 октября 2023, привела к невинным жертвам. Сотрудник посольства Израиля в США Ярон Лищинский и его невеста Сара Мильграм были хладнокровно расстреляны на выходе из Еврейского музея в Вашингтоне.

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Терорист-фанатик даже не пытался скрыться, дождался приезда полиции и во время задержания выкрикивал Free Palestine.

Молодую пару он убил только за то, что они были евреями.

Миру пора очнуться.