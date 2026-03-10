Минветеранов отметило ДТЭК за создание инклюзивной среды на шахте

Министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова отметила компанию ДТЭК за создание инклюзивной среды на поверхности шахты.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова посетила одну из шахт ДТЭК Энерго на Днепропетровщине, которая находится вблизи линии фронта. Она пообщалась с ветеранами непосредственно на рабочих местах, ознакомилась с инклюзивными решениями на наземной поверхности шахты", – говорится в нем.

Отмечается, что на угольном предприятии первым среди промышленных предприятий страны реализован пилотный проект по созданию инклюзивного пространства на наземной поверхности шахты.

"Для нас важно видеть, как на практике работают решения, помогающие ветеранам и ветеранкам возвращаться к профессиональной жизни. Такие примеры показывают, что бизнес может быть важным партнером государства в создании условий для достойного возвращения защитников и защитниц к гражданской жизни", – рассказала Калмыкова во время визита на шахту.

В ДТЭК отметили, что поддержка ветеранов является приоритетом компании, ведь с начала полномасштабной войны более 5,5 тыс. работников ДТЭК стали на защиту Украины, почти тысяча уже завершила службу и часть из них вернулась к работе.

"Системно работаем над тем, чтобы каждый ветеран имел безопасное рабочее место и четкий план возвращения к профессии. Поэтому мы внедряем инклюзивные решения на наших предприятиях, запускаем инструменты подбора вакансий с учетом медицинских ограничений, обучаем и поддерживаем людей. Это помогает команде и делает государство более устойчивым", – отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова был признан компанией с лучшей программой по поддержке ветеранов.