Минобороны вводит 'Пакет раненого'

Ветеран и общественный деятель Юрий Гудименко сообщил в своем блоге, что Государственный оператор тыла (ДОТ, закупочное агентство Минобороны) начинает централизованное обеспечение раненых военнослужащих так называемым "пакетом раненого".

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Содержимое пакета – адаптивная одежда и набор средств для личной гигиены. Набор будет предоставляться каждому раненому военному, который прибывает в стабилизационный пункт или госпиталь. При формировании пакета будет учитываться состояние раненого и его индивидуальные потребности, а также сезонность – для теплого и холодного времени года предусматриваются разные комплекты.

Сумма первых торгов на закупку уже составила около 170 млн грн. Поставки в четыре объединенных центра обеспечения запланированы на II полугодие 2025 года.

Юрий Гудименко и Наталья Калмыкова были одними из инициаторов создания "пакета раненого": по словам Гудименко, инициатива долгое время встречала сопротивление чиновников и откладывалась из-за нехватки средств в Минобороны, но наконец ей дали зеленый свет.

Юрий Гудименко с января 2025 года является председателем Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны, занимается мониторингом прозрачности оборонных закупок и борьбой с коррупцией в сфере обороны.

Наталья Калмыкова — до назначения в 2024 г. министром по делам ветеранов Украины занимала должность исполнительного директора Украинского ветеранского фонда.