Минобороны показало тестовые 'тактические кроссовки' для ВСУ: фото

В Украине проходит военно-исследовательские испытания новая тактическая обувь для Вооруженных сил. Более 10 фирм представили свои модели комфортных полуботинков.

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Первый этап испытаний военнослужащими на удобство и комфорт завершился. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

После получения отзывов от военнослужащих, офицеры Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения прорабатывают техническую спецификацию по данному предмету с учетом рекомендаций и предложений военнослужащих.

Только после тестового ношения потенциальными потребителями произойдет утверждение образца-эталона. В Минобороны отметили, что результатом проделанной работы является принятие на обеспечение ВСУ и ГОСТ нового предмета вещевого имущества или усовершенствование уже существующих.

Напомним, в Министерстве обороны Украины презентовали обновленную летнюю полевую форму для женщин-военнослужащих. Форму обновили с учетом замечаний тестировавших ее военнослужащих.

Ранее сообщалось, что необходимость принятия образца женской военной формы была продиктована тем, что женщины имеют доступ практически ко всем боевым и офицерским должностям и выполняют свои обязанности наравне с мужчинами.