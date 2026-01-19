SOCAR с партнерами собрали уже более 1,5 млн грн на реанимационное оборудование для центра UNBROKEN

Благотворительный проект "Энергия жизни" объявил о весомых результатах в сборе средств на современное реанимационное оборудование. Клиенты сети АЗК SOCAR, пользователи платформы dobro.ua и Центр UNBROKEN совместно собрали более 1,5 млн грн. Сумма была аккумулирована благодаря вовлеченности тысяч украинцев.

Видео дня

Сейчас сбор продолжается, чтобы достичь полной цели (2 млн грн) и обеспечить помощь преждевременно рожденным детям.

Проект реализуется через понятные и удобные механики. С каждой чашки кофе, приобретенного на АЗК SOCAR, 10 гривен автоматически направляются на помощь. Также средства привлекаются с продажи специальных сердечек-антистресс на кассах сети и донатов через мобильное приложение SOCAR level и платформу dobro.ua.

Все собранные средства будут направлены на закупку современного транспортного кувеза с аппаратом ИВЛ. Это оборудование является фактически "мобильной реанимацией", которая критически необходима для безопасной транспортировки младенцев в отделение интенсивной терапии.

Ежегодно в Украине около 13 000 детей рождаются преждевременно. В первые минуты жизни они нуждаются в особых условиях: поддержании стабильной температуры и непрерывной подачи кислорода. Новое оборудование позволит врачам Центра UNBROKEN обеспечивать эту защиту во время транспортировки, что является решающим фактором для выживания младенцев.