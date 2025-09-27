Михаил Кравчук: специально забытый гениальный украинский математик, замученный в ГУЛАГе

Михаила Кравчука часто называют "мучеником науки" – заслуженная известность в мировом научном сообществе обошлась ему очень дорого, а его имя было сознательно предано забвению – первые статьи об ученом и его вкладе в науку появились только спустя четверть века после его трагической гибели в ГУЛАГе. Скорее всего, перечень его трудов в силу специфичности используемых в них научных терминов произведет впечатление не на всех, но тот факт, что его открытия способствовали изобретению первого в мире электронного компьютера, переоценить нельзя. Как и невозможно представить, сколько еще гениальных изобретений он смог бы сделать, если бы его жизнь не оборвалась так рано и так трагически.

Гений из семьи землемера

Михаил Филиппович Кравчук родился 27 сентября 1892 года на Волыни, в селе Чолница Киверцовского уезда в семье землемера. С детства будущий ученый проявил склонность к наукам и знал несколько языков – не только родной украинский, но и польский, французский и немецкий. Луцкую гимназию он окончил в 1910 году с золотой медалью, а киевский Университет св. Владимира, на физико-математический факультет которого без труда поступил, а затем и получил стипендию в 50 рублей (большие по тем временам деньги), с дипломом I степени. Свою первую научную работу по теории коммуникативных матриц Кравчук опубликовал уже в студенческие годы.

Учитель Королева и Люльки

Сдав экзамены на академическую степень магистра и получив звание приват-доцента, Кравчук начал преподавательскую карьеру в киевских гимназиях и Украинском Народном Университете – блестящие рекомендации дал ему его учитель, профессор Дмитрий Граве. В Киеве учениками Кравчука были будущий главный конструктор космической отрасли Сергей Королев и создатель первых турбореактивных двигателей для истребителей Архип Люлька. Лекции Кравчука слушали и за рубежом – с докладами о приближенном интегрировании линейных дифференциальных уравнений он выступал в университетах Франции, Канады и Италии. Американская ассоциация математиков даже предложила ученому переехать в США, где ему обещали обеспечить все условия для научной работы, но он отказался. В 1929 году, блестяще защитив докторскую диссертацию "о квадратичных формах и линейных преобразованиях", Кравчук стал сотрудником Украинской академии наук. В то время ученый начал заниматься вопросами математической терминологии, которая впоследствии прославит его на весь мир. Михаил Филиппович совершенствовал теорию математической статистики, матриц и определителей и при этом вел активную педагогическую деятельность.

Обвинение в "буржуазном национализме"

Все монографии Кравчука были написаны на украинском языке, лекции он тоже читал на нем, причем делал это так виртуозно, что на них стремились попасть не только студенты, но и коллеги-преподаватели – просто чтобы послушать. Одного этого за глаза хватило бы, чтобы обвинить Кравчука в "буржуазном национализме", что в 30-е годы ХХ века считалось серьезным преступлением. Но у НКВД были и более веские "основания" для того, чтобы взять Михаила Филипповича на заметку – его знание иностранных языков и контакты с учеными всего мира. Еще одним фактом доказательства вины ученого в глазах сотрудников НКВД стало письмо американского инженера Джона Атанасова, который, прочитав монографию Кравчука "Решение линейных дифференциальных и интегральных уравнений", был впечатлен и вдохновлён предлагаемыми украинским ученым уникальными методами, которые не только упрощали вычисления, но и позволяли их автоматизировать. Атанасов работал над первым в мире компьютером, и исследования Кравчука могли во многом ему помочь – он просил Михаила Филипповича выслать ему другие свои наработки.

"Академик Кравчук рекламирует врагов"

Свое письмо американский инженер отправил 9 сентября 1937 года, а спустя некоторое время газета "Коммунист" опубликовала статью под красноречивым названием "Академик Кравчук рекламирует врагов". В ней Михаила Филипповича обвиняли в том, что он поддерживает связь с вражескими агентами, маскирующимися под зарубежных ученых, и продает им результаты своих исследований. По сути дела, текст статьи был открытым письмом, подписанным самыми известными советскими математиками, – первым в списке подписантов стояла фамилия когда-то так гордившимся своим талантливым учеником академика Граве, хотя его родственники этот факт категорически отрицают. Не получив ответа на свое первое послание, Атанасов отправил второе – на этот раз оно было адресовано Украинской ассоциации культурных связей с зарубежными странами. В нем американец спрашивал, дошло ли его письмо с просьбой прислать труды Кравчука до самого ученого, и если да, то почему он на него не ответил.

Печатная машинка в качестве доказательства

Атанасов не знал, что Михаил Филиппович, арестованный 21 февраля 1938 года, к тому времени уже находился в печально известной Лукьяновской тюрьме. Оттуда его – после решения суда, определившего в качестве наказания 20 лет тюрьмы и пять лет лишения политических прав – отправили на Колыму, добывать золото на приисках. В обвинительном заключении было написано, что ученый с мировым именем входил в состав "антисоветской украинской националистической террористической организации, которая ставила перед собой целью насильственное свержение советской власти и установление фашистского режима". В качестве доказательств, предъявленных суду, фигурировали изъятые при обыске в доме Кравчука… печатная машинка Adler немецкого производства и несколько томов "Истрии Украины-Руси" авторства Михаила Грушевского. В ходе следствия и уже после приговора Кравчук несколько раз писал письма высшему руководству страны, включая лично Сталина, с просьбой пересмотреть его дело, поскольку признание вины у него выбили, но ни на дно из них он не получил ответа.

Не дожил до 50-летия чуть более полугода…

Оказавшись в колымском лагере "Мальдяк", который считался самым страшным среди всех существовавших в ГУЛАГе "исправительных учреждений", Кравчук, несмотря на пошатнувшееся во время пребывания в тюрьме здоровье, вынужден был работать забойщиком. В отчетных документах его надзиратели жаловались, что заключенный Кравчук не выполняет положенную норму "из-за сердечных приступов". К тому же из-за миокардита, которым он страдал, у него отекли ноги – он практически не мог ходить. В июне 1941 года Михаил Филиппович был освобожден от работ и направлен на лечение в госпиталь, где и скончался 9 марта 1942 года – он не дожил до своего 50-летия чуть более полугода…

В год смерти Михаила Кравчука Джон Атанасов вместе с другим инженером, Клиффордом Берри, протестировали первое в мире цифровое вычислительное устройство Atanasoff-Berry Computer – ABC, создание которого было бы невозможно без научных открытий украинского ученого. Тестовые испытания прошли успешно.