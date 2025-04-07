Международный 'Марафон Героев' объединит украинцев по всему миру

13 апреля состоится международный Марафон Героев, который объединит украинцев на всех континентах от Австралии до Америки и Антарктиды.

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Дата проведения выбрана не случайно: это официальное начало российской агрессии против Украины в 2014 году. В этот день нужно напомнить всему миру, что война в Украине длится уже одиннадцать лет, а не три, как многие считают, и почтить память героев, защищающих от варварского нашествия Украину и весь цивилизованный мир, отдавая свои жизни. В рамках этого марафона состоится акция "Бегу за Героя", где участники будут преодолевать дистанции в футболках с именем Героев, которые погибли и уже не смогут к нам присоединиться.

Есть цель установить мировой рекорд по количеству участников мероприятия, которое будет фиксировать Национальный Реестр Рекордов Украины. Участие и регистрация очень упрощена. Чтобы присоединиться к мероприятию, достаточно зарегистрироваться на сайте и в день мероприятия (13 апреля в воскресенье) в любое удобное время, в любом удобном месте пробежать удобную дистанцию от 100 метров. Это по силам почти всем. Даже малейший вклад имеет значение, когда мы делаем что-нибудь сообща. Каждый участник получит сертификат об участии в мероприятии и установлении общего рекорда. Регистрация на мероприятие бесплатная. Но на сайте есть возможность поддержать военных и ветеранов благотворительным донатом.

Мероприятие уже поддержали самые активные ветераны, которые сегодня являются передней линией формирования патриотического сознания, и союз ветеранов и военнослужащих.

Официальная часть состоится на набережной. Ирпень 13 апреля в 11:00.

Онлайн часть мероприятия начнется с Сиднеем, когда к мероприятию присоединится диаспора украинцев в Австралии, где 13 апреля наступает на 8 часов раньше, чем в Киеве, а закончится марафон в Лос-Анджелесе, когда в Украине будет уже 14 апреля – то есть в отношении Киева мероприятие охватит почти трое суток.

Зарегистрироваться и присоединиться к мероприятию можно по ссылке.