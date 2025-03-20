Что такое счастье? Мгновение вдохновения? Свобода быть собой? Радость творить, любить, жить? 20 марта весь мир отмечает Международный день счастья – напоминающий праздник: мы рождены не для страданий, а для того, чтобы чувствовать полноту бытия, бороться за свои мечты и побеждать.

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Історія цього дня сягає 2012 року, коли ООН проголосила щастя глобальною метою людства. Вибір дати невипадковий – день весняного рівнодення, коли природа відроджується, а світло перемагає темряву. Це символічне нагадування: після зими завжди приходить весна, після негараздів – надія.

Щастя, виковане в боротьбі

Для українця щастя – це не примарний комфорт і не ситий спокій. Це воля, гідність, можливість творити власну долю. Тарас Шевченко, що пройшов крізь кайдани неволі й не зламався, знав:

"Борітеся — поборете!Вам Бог помагає!"

Щастя не дається просто так – його треба вибороти, вистраждати, здобути власною працею та сміливістю. Бо ж чи може бути щасливим раб? Чи відчує радість зрадник?

Кожен українець, що сьогодні стоїть за свою землю, своє слово, свою мрію – вже творить щастя. Бо ж, як писав Кобзар:

"В своїй хаті своя й правда,І сила, і воля."

Місія кожного – бути щасливим

Світ не зміниться, доки ми самі не станемо джерелами щастя. Допомогти тому, хто поруч. Усміхнутися навіть у буремні дні. Навчитися бачити красу там, де інші бачать сіру буденність.

Бо ж найбільше щастя – це жити повноцінно.

"Як умру, то поховайтеМене на могилі,Серед степу широкого,На Вкраїні милій…"

Ці слова – не про смерть. Вони про любов до життя. Про справжнє, нескорене, вільне українське щастя.

Тож шукаймо його, бережімо і множмо. Не завтра. Не колись. Сьогодні!