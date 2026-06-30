"Метинвест" вошел в тройку лучших работодателей для ветеранов

Компания "Метинвест" вошла в тройку лидеров рейтинга лучших работодателей для ветеранов, составленного изданием Delo.ua. В первую пятерку также вошли "Нафтогаз", "Укрзалізниця", МХП и ДТЭК.

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Рейтинг сформирован на основе анализа практик крупнейших украинских работодателей в сфере трудоустройства и поддержки ветеранов. При оценке учитывалось количество ветеранов, работающих в компании, а также наличие программ профессиональной адаптации, обучения, карьерного развития и социальной поддержки.

В "Метинвесте", где работает около 50 тысяч сотрудников, по состоянию на начало 2026 года насчитывается 1022 ветерана. Компания по совокупности критериев получила 94,83 балла.

С 2023 года в "Метинвесте" действует комплексная система реинтеграции ветеранов. Она охватывает медицинскую, психологическую и физическую реабилитацию, социальную адаптацию, обучение, юридическое сопровождение и финансовую поддержку. Для демобилизованных сотрудников и их семей доступны дополнительные медицинские осмотры, психологическая поддержка, психологическая и физическая реабилитация, групповые встречи "Побратим", реабилитация посредством плавания и расширенное медицинское страхование "Ветеран".

Компания также предоставляет юридические консультации, финансовую помощь в связи с мобилизацией и последствиями войны, проводит встречи на платформе "Общайся. Ветеран" и поддерживает ветеранские сообщества. Для социальной адаптации работают специалисты по поддержке ветеранов, организуются семейные и спортивные мероприятия, отдых для детей.

Как известно, "Метинвест" Рината Ахметова является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года компания вложила более 28 млрд гривен инвестиций. Кроме того, компанию неоднократно называли лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на компанию приходится почти треть ветеранов, вернувшихся к работе на предприятия крупного бизнеса. Кроме того, вуз компании "Метинвест" – "Политехника" – предлагает ветеранам льготный прием на перспективные инженерные специальности: в вуз их принимают без экзаменов, только по результатам собеседования.