'Метинвест' создал панцири для защиты ЗРК Patriot

"Метинвест" в рамках инициативы "Стальной фронт" продолжает усиливать защиту украинских сил ПВО. На этот раз специалисты компании изготовили и смонтировали панцирь массой более трех тонн для укрытия ключевых элементов комплекса Patriot.

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Защита состоит из каркаса из стали и бронированных пластин. Конструкция прикрывает сразу несколько важных узлов системы: станцию управления ЗРК, компаратор РЛС (Doghouse), генератор.

"В таких условиях войны каждая минута, когда работает ПВО, спасает жизни. Наши защитные панцири созданы именно для этого – чтобы техника оставалась в строю даже под обстрелами", – комментирует Александр Мироненко, операционный директор Группы "Метинвест".

С начала 2025 года "Метинвест" начал системную работу над защитой для систем ПВО. Первые панцири были установлены на объектах ПВО еще весной, и с тех пор конструкции постоянно совершенствуются. Каждый новый проект адаптируется под конкретную локацию и тип оборудования.

К изготовлению панциря привлекаются десятки специалистов: фрезеровщики, токари, сверловщики, строгальщики, электрогазосварщики, слесари по сборке металлоконструкций, кузнецы и маляры. Примечательно, что в целях безопасности все производство для армии "Метинвест" вынес за границы своих предприятий: это секретные площадки, местонахождение которых не разглашается.

"Стальной фронт Рината Ахметова" – это крупнейшая частная инициатива поддержки Вооруженных сил Украины. В рамках проекта компании Группы SCM изготавливают и передают армии современные укрытия, защиту для техники, средства РЭБ, транспорт, дроны, фортификации и другое снаряжение, критически важное на фронте. В фокусе инициативы – собственное производство решений, адаптированных к условиям войны.