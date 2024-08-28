Местами выпадут дожди: синоптики уточнили прогноз погоды на четверг, 29 августа

Погода в Украине в четверг, 29 августа, будет жаркой во всех регионах страны – температура воздуха кое-где поднимется до +33 градусов. При этом на юге возможны кратковременные дожди.

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Об этом говорится в прогнозе погоды, опубликованном на Facebook-странице Украинского гидрометцентра. Дожди с грозами стоит ожидать в Одесской, Николаевской, Херсонской областях, а также на территории полуострова Крым, прогнозируют синоптики.

На остальной территории страны без осадков, сказано в сообщении Укргидрометцентра. Ветер в четверг будет преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в южных регионах днем будет до +28 градусов, ночью ожидается от +20 до +22. В центральных и северных регионах Украины 29 августа будет днем от +30 до +23, ночью синоптики прогнозируют от +18 до +20.

На юге Украины днем будет жара до +33 градусов, ночью от +19 до +23. В западных областях стоит ожидать днем до +31 градуса; на Прикарпатье от +24 до +29.

Также синоптики предупредили, что 29 августа по Украине, кроме Херсонщины, объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столичном регионе в четверг ожидается переменная облачность, без осадков. Температура в Киевской области ночью от +16 до +21, днем от +28 до +33 градусов. В Киеве ночью около +19 градусов, днем жара до +32 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– синоптик Наталья Диденко рассказала, что последние летние дни в Украине будут жаркими. Согласно ее прогнозу, в ближайшую неделю погода будет преимущественно сухой.

– Укргидрометцентр ожидает, что погода по Украине в сентябре 2024 года будет похожа на августовскую.

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