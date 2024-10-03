Местами сильные дожди, местами пожарная опасность: синоптики уточнили прогноз погоды на пятницу, 4 октября

В Украине в пятницу, 4 сентября, на западе погода будет прохладной с дождем (на Закарпатье местами – ливни). Небольшие осадки также пройдут в Киевской и Черниговской областях. На остальной территории – сухо.

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Свежий прогноз синоптики Украинского гидрометеорологического центра опубликовали на своем сайте. Ветер в пятницу будет южным (в западной части страны северо-восточным), 5-10 метров в секунду.

Ночью в среднем ожидается +8...+13, на побережье морей до +17, в восточных областях прохладнее, +5...+10 градусов.

Днем наиболее низкая температура будет на западе, до +12...+17. В северных областях +17...+22, в других +21...+26 градусов.

4 октября на Киевщине будет облачно с прояснениями. В темное время суток без дождя, в светлое местами ожидаются небольшие осадки. Ветер южный, 5-10 метров в секунду.

Термометры ночью покажут +8...+13, днем ​​+17...+22 градуса. В Киеве ночью +11...+13, днем ​​+20...+22 градуса.

В пятницу чрезвычайный уровень пожарной опасности будет действовать в южных, центральных, и северных областях, в том числе на Харьковщине и Житомирщине.

УкрГМЦ также предупредил: 4 и 5 октября, в связи с ожидаемыми осадками, повысится уровень воды (по сравнению с уровнем на 8:00 3 октября) в пределах русел рек без угрозы негативных последствий:

– на реках Закарпатской области на 0,3-1,5 метра;

– на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) на 0,3-0,8 метра.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее руководитель отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко заявляла, что октябрь будет несколько теплее нормы. Волны похолодания вероятны в середине первой и начале третьей декады месяца.

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