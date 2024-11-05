Местами ночные заморозки и небольшой мокрый снег: синоптики уточнили прогноз погоды на вторник, 5 ноября

В Украине погода во вторник, 5 ноября, будет облачной с прояснениями и без осадков. Только в восточных областях ночью пройдет небольшой мокрый снег.

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На западе ночью и утром возможен туман. Новыми метеорологическими данными поделился сайт Украинского гидрометеорологического центра.

Ветер во вторник будет северо-западным, 5-10 метров в секунду, ночью на юго-востоке и востоке местами порывы 15-18 метров в секунду.

Ночью Украину накроет мороз – примерно от нуля до -5 градусов. Днем ожидается плюсовая температура, от +3 до +8. Наиболее прохладно будет в восточном регионе, от 0 до +5 градусов.

5 ноября в Киевской области – облачно с прояснениями, без осадков. Ветер ожидается северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Температура ночью от 0 до -5 мороза, днем ​​от +3- до +8 градусов тепла.

В городе Киеве ночью минусовые показатели, от -1 до -3, днем ​​от +5 до +7 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Игорь Кибальчич ранее прогнозировал, что, начиная с 5 ноября и до конца недели, существенных осадков в Украине не ожидается, однако ночью местами возможны туманы.

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