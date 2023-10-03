Местами небольшой дождь и +26: синоптики дали прогноз погоды на среду, 4 октября

В среду, 4 октября, на Украине пройдут дожди. Небольшие осадки будут сопровождаться достаточно комфортной температурой воздуха.

По данным Укргидрометцентра, ожидается +26 градусов в среднем по стране. Небольшой дождь пройдет ночью в северо-западных и днем в северных областях. На остальной территории без осадков (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

"Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в западных, днем и в северных и центральных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, на востоке и юго-востоке страны 4-9°. Днем 17-22°, в центральных и южных областях 21-26°", – говорится в сообщении.

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В Киевской области 4 октября ожидается переменная облачность, но без осадков.

"Только местами по области днем небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, по области днем местами порывы 15-20 м/с. Температура по области ночью 8-13°, днем 17-22°", – добавили синоптики.

В столице Украины Киеве ночью прогнозируют 9-11°, а днем 19-21°.

Также метеорологи обращают внимание на то, что 4-6 октября прогнозируется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Вместе с тем синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что до конца текущей недели температура в Украине начнет снижаться.

"5 октября в Украине, кроме запада и севера, местами небольшой дождь; температура ночью 8-14°, днем 17-23° (в среду ночью в восточных областях 4-9° тепла, днем в южной части и центральных областях 21-26°). Ветер юго-западный и западный, 5-12 м/с, 4 октября в западных, днем и в северных и центральных областях местами порывы 15-20 м/с, 6 октября ночью в северной части, днем в Украине, кроме юго-западных областей, небольшой дождь; температура ночью 6-12°, на побережье морей до 15°, днем 13-19°, в южной части 18-23°", – сказала Птуха.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики рассказали, стоит ли ждать первого снега в октябре. Месяц по прогнозу ожидается прохладным, хотя среднесуточные значения превысят норму.

Сентябрь 2023 года в Киеве стал 12-м среди самых сухих начиная с 1891 года. Кроме того, было зафиксировано три температурных рекорда.

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