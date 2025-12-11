Местами дождь с мокрым снегом и туман: синоптики дали прогноз погоды на пятницу. Карта
В пятницу, 12 декабря, погода в Украине будет облачной и дождливой, местами с туманами. А в части областей будет идти мокрый снег.
Об этом сообщил Укргидрометцентр. По данным синоптиков, погоду в этот день будут определять атмосферные фронты, которые будут двигаться с северо-запада на юго-восток.
Осадки
Ночью в южной части, восточных и большинстве центральных областей пройдет умеренный дождь, на востоке страны с мокрым снегом.
Днем на юго-востоке страны, местами в западных и северных областях небольшой дождь. На Закарпатье и в Карпатах местами будет оседать туман.
Температура воздуха
Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +1...+6. Днем ожидается +4...+9.
Теплее всего будет на юге страны, где столбики термометров будут достигать +12.
Холоднее всего – в восточных областях и в Карпатах. В этих регионах ночью температура воздуха будет колебаться от -2 до +3, днем 0...+5.
В Киеве и области 12 декабря будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами пройдет небольшой дождь.
Ветер западный, 7-12 м/с.
В столице ночью столбики термометра будут показывать +4...+6, а днем поднимутся до +7...+9.
По области ночью +1...+6, днем +4...+9 градусов.
Как сообщал OBOZ.UA:
Под конец этой недели в Украине погода изменится. Столбики термометров резко поползут вниз, в отдельных регионах пройдет снег. Ухудшение погодных условий в большинстве регионов ночью и утром будет способствовать образованию туманов.
В Укргидрометцентре прогнозируют, что эта зима в Украине может быть на 1,5-2 градуса теплее нормы. Впрочем, возможны кратковременные периоды мощных, до -18 градусов, морозов. Но именно кратковременные, от трех дней до максимум недели.
