Местами дождь и незначительное похолодание: синоптики дали прогноз погоды на среду, 12 марта

В Украине 12 марта, согласно последнему прогнозу погоды, будет облачно, причем ночью в большинстве областей умеренный, а в Карпатах и Закарпатье ожидается сильный дождь. Днем на дождь синоптики рассчитывают только в северной части страны.

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Об этом сообщают специалисты Укргидрометцентра. Синоптики также прогнозируют умеренный юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Днем в Карпатах и местами в Киевской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

"Погоду в Украине будет определять поле пониженного давления. Атмосферные фронты с запада и юго-запада обусловят увеличение облачности. Влажный теплый воздух к нам будет поступать с юго-запада", – рассказывают метеорологи.

Температура в стране ночью – 4-9° тепла, а днем – от 14 до 19° (несколько холоднее на побережье морей – 9-14°). В Карпатах ночью 1-6°, а днем 8-13° тепла.

На территории Киевщины и Киева также будет облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем по области местами порывы 15-20 м/с.

Температура в области ночью – 4-9° тепла, а днем 14-19°, причем в Киеве днем ожидают только 15-17°.

Также синоптики предупреждают о снеголавинной опасности 12 марта на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей. Опасность характеризуется как "значительная", третьего уровня.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине идет похолодание, часть областей накроют дожди, и это касается не только 12 марта. В другие дни текущей недели также ожидается понижение температуры – более подробно об этом читайте здесь.

Напомним, что 8 марта Киев оказался в первой десятке рейтинга самых загрязненных городов мира. В КГГА объяснили, что вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха пожары в экосистеме Киевской области и метеорологические условия.

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