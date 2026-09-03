Меньше бюрократии, больше полномочий командирам: Драпатый представил новые принципы развития армии в условиях войны

В среду, 2 сентября, главнокомандующий ВСУ генерал-майор Михаил Драпатый представил принципы лидерства и развития войск в условиях войны. Важно принимать решения быстрее, чем противник, поэтому в наших Вооруженных силах должно быть меньше бюрократии и больше полномочий у командиров.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Документ определяет восемь приоритетов: стабилизация фронта, управление человеческими ресурсами, единство усилий, адаптация и инновации, трансформация ВСУ, Mission Command, забота о людях, доверие общества и партнеров.

Полный текст был опубликован на сайте Вооруженных сил Украины. Отмечается, что эти принципы будут реализовываться во взаимодействии с Министерством обороны.

Подробности

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый обнародовал документ "Принципы лидерства Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и развития войск в условиях войны". В нем определены цель, восемь приоритетов, 14 требований к командирам всех уровней и восемь ожиданий от штабов.

Порядок реализации, конкретные задачи и показатели выполнения будут определены отдельными документами.

Человек – самый ценный боевой ресурс

Центральный тезис документа касается не техники и не структур, а людей. Они являются самым ценным боевым потенциалом ВСУ, и каждый командир обязан их беречь.

Из этого вытекают конкретные обязанности командира: должным образом подготовить военнослужащего к бою, защитить его от неоправданного риска, позаботиться о раненом, с достоинством почтить память павших и поддержать семью. Это сформулировано как требование, а не как пожелание: "Забота о наших людях не отделена от боевой эффективности – она является ее основой", – подчеркнул Драпатый.

От командиров документ требует различать решительность и безрассудство. Война требует первого, но никогда – второго. Каждая неоправданная потеря ослабляет Вооруженные силы.

Поддержка не заканчивается с окончанием военной службы. Тем, кто защищал Украину, должны быть обеспечены надлежащая помощь, реабилитация, признание и возможности. Эту работу Вооруженные силы будут вести совместно с Министерством обороны, Министерством по делам ветеранов, органами власти, местным самоуправлением и волонтерскими организациями.

Приоритет — защита людей, городов и сел

Первым в списке приоритетов стоит защита страны и тех, кто в ней живет.

Стабилизировать фронт, сохранять и наращивать боевой потенциал, перехватывать инициативу там, где это возможно, лишать противника возможности достигать своих целей –это действия, цель которых укрепить защиту населения Украины, ее городов, сел и критически важной инфраструктуры от вражеских ударов.

Служба должна стать предсказуемой

Впервые на уровне принципов главнокомандующего озвучено то, о чём военные и их семьи спрашивают чаще всего: сроки, ротация и порядок увольнения.

Документ заявляет о намерении изменить систему призыва, подготовки, прохождения службы, ротации, содержания и увольнения военнослужащих – так, чтобы она обеспечивала боеспособность войск и в то же время учитывала потребности самих военнослужащих и общества.

"Обеспечить условия, при которых военная служба будет предсказуемой, справедливой и профессиональной, а кадровые решения будут основываться на потребностях войск, профессионализме и результатах службы", – отмечает главнокомандующий.

Политика привлечения, прохождения и завершения службы будет формироваться с учетом уроков прошлого.

Правда делает нас сильнее

Документ требует от командиров и штабов честных оценок: не позволять оптимизму, страху или личным амбициям искажать реальность.

"Проблемы, которые игнорируются, только нарастают", "Здоровая профессиональная дискуссия укрепляет решения; молчание их ослабляет", – говорится в документе.

Стандарт поведения одинаково обязателен для генералов, офицеров, сержантов и гражданских руководителей: в Вооруженных силах нет места коррупции, злоупотреблению властью, домогательствам, дискриминации или несправедливости. Отдельным требованием к каждому командиру является ответственное использование государственных ресурсов.

Штаб существует для войск

Для штабов всех уровней документ устанавливает один контрольный вопрос: "Повышает ли это нашу способность воевать и добиваться успеха?" Если ответ – нет, то это необходимо изменить. Каждый отчет, доклад, совещание и штабной процесс должны иметь четкую цель, устраняется дублирование, излишняя отчетность сокращается.

Штаб должен быть "меньше там, где это возможно, быстрее там, где это необходимо, и с каждым днем становиться все более полезным".

Учиться быстрее противника – ради тех, кто на передовой

Отдельный приоритет – ускорение адаптации и внедрения инноваций. Смысл этой работы связан с людьми: технологии нужны там, где они позволяют выполнить задачу с меньшими потерями и меньшим риском для тех, кто непосредственно держит линию фронта. Источник изменений – не только штабы: от командиров требуется создавать среду, в которой "хорошие идеи могут поступать от любого военнослужащего, независимо от его воинского звания или должности".

Документ также требует вести войну совместно: "Ни один род войск или отдельная бригада не способны победить в одиночку".

"На войне ошибки могут стоить жизни. Но ошибка, которую признали, проанализировали и исправили, становится опытом. Поэтому я ожидаю от каждого военнослужащего честности, смелости говорить о проблемах и готовности совместно искать решения.

Мы должны добиться долгосрочного и справедливого мира и создать такие Вооруженные силы Украины, чтобы в будущем ни один агрессор не имел оснований считать нападение на Украину приемлемым способом достижения своих целей", – отметил Драпатый.

Как сообщал OBOZ.UA, 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" перешел в оперативное подчинение 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов". В течение августа несколько батальонов полка вместе с его управлением были переброшены в зону ответственности корпуса и выполняли боевые задачи на этом участке фронта.

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