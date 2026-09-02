Полк «Скала» перешел в оперативное подчинение корпусу «Азов»: что известно о решении

425-й отдельный штурмовой полк "Скала" перешел в оперативное подчинение 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов". В течение августа несколько батальонов полка вместе с его управлением были переброшены в зону ответственности корпуса и выполняли боевые задачи на этом участке фронта.

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Об этом сообщила в Facebook пресс-служба "Азова". Там отметили, что бойцы "Скалы" продемонстрировали улучшение исполнительской дисциплины и минимизацию потерь во время боевых действий.

В настоящее время продолжается перемещение и объединение разрозненных сил 425-го полка на одном участке фронта. В "Азове" подчеркнули, что это должно способствовать более эффективному выполнению подразделением поставленных задач.

В корпусе также отметили боевой опыт "Скалы". Там напомнили, что военнослужащие полка принимали участие в сложных наступательных и оборонительных операциях на тяжелых участках фронта, демонстрируя стойкость и мужество.

Что изменится для "Скалы"

В 1-м корпусе НГУ подчеркнули важность качественной подготовки военнослужащих и поддержания их мотивации.

"Культура „Азова" предполагает уделение максимального внимания подготовке личного состава, а также поддержанию высокого уровня мотивации бойцов", — отметили в корпусе.

Там добавили, что готовы передать командованию и бойцам "Скалы" свой боевой опыт, а также ценности и принципы корпуса. Это, по их словам, должно помочь полку и в дальнейшем эффективно выполнять поставленные задачи и сохранять жизнь и здоровье личного состава.

Напомним, 13 августа стало известно, что 425-й отдельный штурмовой полк "Скеля" переходит под оперативное руководство 1-го корпуса НГУ "Азов". Тогда начальник отдела коммуникаций полка Алексей Братущак подчеркнул, что "Скала" не будет входить в структуру "Азова", а речь идет именно об оперативном подчинении.

Как писал OBOZ.UA, бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скеля" отразили попытку российских военных проникнуть через государственную границу в Харьковской области. Штурмовики также зачистили участок вблизи села Гранов и успешно эвакуировали личный состав.

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