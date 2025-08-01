Медика 'Азова' признали лучшим военным медиком Европы: чем он отличился. Фото

Команда из трех медиков бригады "Азов" приняла участие в Combat Medical Care Conference 2025, крупнейшей европейской конференции по военной медицине, состоявшейся в Германии. Причем боевой медик 12 бригады специального назначения "Азов" Владимир Рыженко (позывной – "Спрайт") на этом мероприятии получил премию "Лучший европейский медик года".

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"Спрайта" наградили премией в категории "Военная медицина". Об этом рассказали в НГУ "Азов".

В частности, Владимир Рыженко был отмечен за случай спасения украинского военнослужащего зимой 2025 года. "Спрайт" устроил ему переливание сброшенной с дрона донорской крови непосредственно на поле боя. Благодаря этому медику в экстремальных условиях удалось спасти жизнь побратима.

Вместе с отличием Владимир получил меч как "символ силы, достоинства и отваги". Во время выступления он поблагодарил своих коллег, которые помогли реализовать эту спасительную операцию.

Конференция, соорганизатором которой выступил Бундесвер, собрала более 1400 ведущих экспертов из 44 стран мира.

Представители "Азова" поделились с международным сообществом уникальным опытом оказания помощи в боевых условиях. Старший лейтенант Сергей "Джедай" Ротчук представил инновационные подходы к медицинской логистике на поле боя. А Ольга "Крава" Тагирова рассказала о вызовах оказания помощи вне "золотого часа" и постоянной работе по подготовке личного состава.

"Золотой час" – определенный промежуток времени, в течение которого вероятность того, что оказанная медицинская помощь может предотвратить смерть пострадавшего, является самой высокой.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 17 июня, во время очередного ужасного обстрела Киева, именно медик 12-й бригады "Азов одним из первых оказался на месте прилета в жилой дом столицы. Михаил Лавровский вместе с собратьями сразу присоединился к разбору завалов и оказания помощи пострадавшим.

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