'Мечтаю самостоятельно ходить': Фонд Рината Ахметова помог с реабилитацией тяжелораненного Андрея, пострадавшего во время удара по Киеву

В апреле 2025 года Андрей получил тяжелое черепно-мозговое ранение и ушиб головного мозга в результате ракетного обстрела Киева. Недавно парень прошел курс физической реабилитации, который организовал Фонд Рината Ахметова в санатории на Закарпатье.

"Фонд Рината Ахметова мне действительно очень помог, дал возможность пройти реабилитацию в Модричах", – говорит Андрей.

Сейчас он не может самостоятельно ходить, передвигается с помощью костылей, движения ограничены, а мышцы находятся в постоянном напряжении. Андрей уже перенес несколько сложных операций и нуждается в длительном лечении. Реабилитация, которую он проходит при поддержке Фонда, направлена на восстановление подвижности и возвращение самостоятельности.

"Я очень благодарна Ринату Ахметову, что он помогает таким людям восстановиться и стать полноценными гражданами Украины", – говорит Мария, мама Андрея.

Впереди – долгий путь восстановления. Андрей мечтает вернуться к активной жизни и снова выйти на работу.

В рамках проекта "Лечение и реабилитация раненых взрослых" Фонд Рината Ахметова оказывает помощь гражданским жителям Украины, пострадавшим от обстрелов. Фонд оказал помощь по лечению и реабилитации уже более 11 тысячам украинцев.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).