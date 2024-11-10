'Мать Wi-Fi' и 'Леди экстаза' Хеди Ламарр: голливудская звезда и изобретательница с украинскими корнями

Жизнь этой замечательной женщины могла бы стать основой для нескольких авантюрных романов: в воспоминаниях о ней слухи, скандалы и легенды спорят с действительно имевшими место фактами ее биографии. Хеди Ламарр прославили не только роли, в том числе и эротического характера, успешная карьера в Голливуде, миллионные гонорары, редкостная красота и толпы восхищенных поклонников, но и изобретения, которые сделали бы честь самым знаменитым ученым-физикам.

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Мало кто знает, что в основе технологий Wi-Fi, Bluetooth и GPS, без которых мы сегодня не можем представить свою жизнь, лежат именно ее наработки в области создания радиосигнала для подводных торпед. Справедливо, что День изобретателя, который в Европе празднуют с 2005 года, приурочен ко дню рождения Хеди Ламарр – 9 ноября.

Гармоничная и разностороння личность

Хеди Ламарр (имя при рождении – Гедвига Ева Мария Кислер) появилась на свет 9 ноября 1914 года в Вене, в семье банкира и уроженца Львова Эмиля Кислера и пианистки из богатой еврейской семьи из Будапешта Гертруды Лихтвиц. Родители много занимались воспитанием и образованием девочки, стараясь вырастить ее гармоничной и разносторонней личностью Отец уделял внимание не столько гуманитарным, сколько техническим наукам: Эмиль часто рассказывал дочери о том, как действует то или иное техническое устройство, и демонстрировал его работу на примерах. Впрочем, девочка и сама ломала игрушки, чтобы понять принцип их действия – так, в пятилетнем возрасте она разобрала на запчасти музыкальную шкатулку. Мать приобщала дочь к искусству – водила ее в музеи и на выставки, вместе они посещали театры и концерты, девочка занималась балетом и играла на фортепиано. Неудивительно, что девочка, у которой к тому же были выдающиеся внешние данные, в 12 лет стала победительницей Венского конкурса красоты.

Дебют в кино

Гедвига с детства мечтала стать актрисой, поэтому, сбежав из дома, исправно посещала театральную школу. Очень скоро ее усилия увенчались успехом: когда девушке исполнилось 16 лет, она дебютировала в кино, сыграв эпизод – девушку за столиком в ночном клубе в фильме "Деньги на улице". Это были несколько секунд на экране, но на Гедвигу обратили внимание – очарованный юной красавицей, режиссер Макс Рейнхард назвал ее "самой красивой женщиной Европы" и увез с собой в Берлин.

"Леди экстаза"

В Германии Гедвига сыграла еще несколько эпизодов, прежде чем на нее обрушилась слава. В 1932 году она получила главную роль в фильме "Экстаз", в котором ей пришлось полностью раздеться в эротических сценах. Для актрисы это стало ударом – она невнимательно прочитала контракт перед подписанием, поэтому не обратила внимание на это – главное – условие. Когда все выяснилось, отказываться было поздно: начинающей актрисе грозила крупная неустойка, к тому же, режиссер пообещал девушке, что она сможет сама выбрать сцены, которые включат в конечный вариант фильма при монтаже. Но он обманул Гедвигу: увидев откровенные эпизоды на большом экране, девушка пришла в ужас. Фильм сделал актрису, которую стали называть "Леди экстаза", знаменитой, но отобрал у нее имя – чтобы не позорить, как она считала, свою семью, актриса вынуждена была взять псевдоним. Так Гедвига Кислер превратилась в Хеди Ламарр.

Золотая клетка Фрица Мандла

Роль в "Экстазе" повлияла и на личную жизнь актрисы – в нее влюбился австрийский миллионер Фриц Мандл, разбогатевший на производстве оружия, Он был очень настойчивым, и в 1933 году Хеди вышла за него замуж. Увы, она совсем не так представляла себе семейную жизнь: муж практически запер ее в золотой клетке, взяв под тотальный контроль всю ее жизнь. Через четыре года терпение Ламарр лопнуло, и она решила разорвать отношения с мужем, обставив свое бегство в лучших традициях авантюрного жанра. Хеди подсыпала в питье своей горничной снотворное, а когда та заснула, переоделась в ее платье и в таком виде села на теплоход, которые отправлялся из Лондона в Нью-Йорк – целью Хеди был Голливуд.

"Самая красивая женщина мира"

В Соединенных Штатах Ламарр сразу же заключила выгодный контракт – 30 миллионов долларов, фантастическая по тем временам сумма – со студией Metro-Goldwin-Mayer, очаровав ее основателя Луиса Майера. Снявшись в общей сложности в 30 фильмах, Ламарр стала одной из самых дорогих актрис того времени, получила неофициальный титул "самой красивой женщины мира" и удостоилась персональной звезды на голливудской "Аллее славы". Ламарр обожали режиссеры и зрители, особенно мужская их часть, и на дух не переносили критики: Хеди никогда не лезла за словом в карман, и ей этого не простили, она вынуждена была закончить карьеру в кино.

Светофор, растворимая таблетка и крыло самолета

Оставив кинематограф, Ламарр начала развивать свой второй талант – занялась изобретательством. К знаниям, полученным в детстве от отца, она прибавила те, что почерпнула от своего первого мужа, – она многому научилась, бывая на его оружейных заводах. Среди проектов Хеди Ламарр называют усовершенствованный светофор, растворимую таблетку и даже спроектированный ею горнолыжный курорт. Будучи в отношениях с инженером-новатором Говардом Хьюзом, Хеди побывала на авиастроительном заводе и в результате придумала новый дизайн крыльев, позаимствовав при этом некоторые технические характеристики рыбьего плавника.

"Мать Wi-Fi"

Но главное изобретение Ламарр – система скачкообразного изменения частоты, которая впоследствии стала основой для работы популярных ныне технологий Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Правда, в то время – а на дворе стоял 1943 год – Ламарр ни о чем таком не думала, ее целью было создать радиосигнал, который невозможно было бы отследить и тем более заглушить – он предназначался для торпед на подводных лодках. Благодаря этой инновации о Хеди стали говорить не только как об "экранной сирене", но и как о гениальной изобретательнице, работы которой очень важны для оборонной промышленности.

Позднее признание

Изобретения Хеди Ламарр, касающиеся беспроводных технологий связи, были оценены по достоинству только спустя несколько десятилетий. В 1977 году она получила премию BULBIE, которую называют "Оскаром" для изобретателей, а в 2015 году вошла в Зал славы национальных изобретателей США. Ламарр шесть раз выходила замуж и родила троих детей. Она скончалась 19 января 2000 года в городке Кэсселберри, во Флориде, ее прах, согласно завещанию, был развеян в австрийском Венском лесу.