Семье отдали чужое тело: похороненный на Львовщине воин Богдан Вовк нашелся в плену РФ

Украинский военнослужащий Богдан Вовк нашелся в плену после того, как его в мае 2025 года похоронила семья. Страшную ошибку вскоре подтвердила и экспертиза.

Теперь родные защитника с нетерпением ждут его дома. Об этом сообщает "Суспільне".

Что известно

Случай произошел в селе Гуменец Львовской области. Двоюродная сестра военного Наталья Голова рассказала, что похороны Богдана Вовка прошли 23 мая, однако уже через несколько дней она увидела видео, где он находился в российском плену, и вскоре получила официальное подтверждение этого факта.

Женщина отметила, что после просмотра видео сразу обратилась в Координационный штаб, полицию и Красный Крест, а уже в июне Россия внесла его в свои списки.

В рамках расследования была проведена эксгумация похороненного тела и взят образец ДНК у родного брата Вовка, что подтвердило – в мае 2025 года был похоронен другой человек.

"Лично для себя подтверждение ДНК я уже не нуждалась, потому что у меня из Координационного штаба уже были все подтверждения, что Богдан в плену. Я просто хотела, чтобы состоялась эксгумация тела и тело военнослужащего, которое мы похоронили, поехало в родной дом", – объяснила Наталья Голова.

Со своей стороны заместитель начальника ГУНП в Черниговской области Эдгар Папикян сообщил, что проведенные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили совпадение биологических образцов одного из тел с ДНК-профилем близкого родственника погибшего.

"Тело эксгумировано и передано семье для дальнейшего захоронения", – добавил он.

Информация о гибели защитника

Стоит отметить, что во Львовской областной администрации в мае 2025 года сообщали, что 33-летний Богдан Вовк погиб 16 мая во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Обуховка Глушковского района Курской области, РФ.

