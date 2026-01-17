Мать потеряли трое сыновей: во время эвакуации раненых с поля боя в результате удара дрона погибла защитница из Краматорска. Фото

На фронте погибла украинская защитница из Краматорска Ольга Новикова. Жизнь Героини оборвалась во время эвакуации раненых из зоны боевых действий.

Печальную весть сообщили в Telegram Краматорского городского совета. Без матери осталось трое сыновей.

"На войне погибла защитница Украины из Краматорска, бывшая заведующая стоматологическим отделением №1 КНП "Городская больница № 2" Ольга Новикова. О трагической потере сообщают коллеги погибшей", – написали в горсовете.

Что известно о Героине

Боевой путь женщина начала в 2024 году. Погибла Ольга из-за удара российского беспилотника, который попал в автомобиль.

"Без самого дорогого человека остались трое сыновей. Защитнице должно было исполниться 53 года", – говорится в сообщении.

В Краматорском городском совете выразили соболезнования семье, близким, друзьям и коллегам погибшей.

"Светлая память, вечный почет и благодарность Героине", – указано в сообщении.

