'Мать не дождалась сына с войны': в боях на Донетчине погиб 26-летний защитник со Львовщины. Фото

На Покровском направлении фронта во время штурма погиб солдат Марьян Урусский из Львовской области. Он был стрелком в рядах Национальной гвардии Украины.

Видео дня

Защитнику навеки осталось 26 лет. О потере сообщил Трускавецкий городской совет.

Там отметили, что Марьян Тарасович Урусский, 8 января 1999 г. р., был родом из села Уличное.

Молодой человек встал на защиту страны с первых дней полномасштабного российского вторжения. Как стрелок одной из воинских частей НГУ, он исполнил свой святой долг – стоял до последнего вздоха за свободную Украину.

Солдат Марьян Урусский погиб во время штурмовых действий своего подразделения, восстанавливая утраченные позиции в районе населенного пункта Удачное в Покровском районе. В частности, 3 апреля поступило уведомление, что он пропал без вести, а 21 апреля побратимы нашли и вернули тело погибшего воина.

"Его жертвенная борьба стала примером великой преданности Родине. К сожалению, мать не дождалась своего сына с войны, где он отдал самое дорогое – жизнь – за нашу свободу. Вечная память и слава Герою! Глубокие соболезнования родным и близким", – отметили в горсовете.

В понедельник, 28 апреля, Герой навсегда вернется в родное село. Громаду призвали должным образом встретить траурный кортеж, создав живой коридор. Церемония прощания с защитником состоится 29 апреля.

"Молодой солдат, погибший за нашу свободу, заслуживает наибольшего уважения. Просим всех неравнодушных, всех, кто его знал, достойно провести в последний путь Героя. Почивай с миром, наш защитник!" – добавили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на фронте погиб военный Андрей Петрусяк из Трускавецкой громады Львовщины. Свой последний бой Герой принял в районе населенного пункта Победа Покровского района Донетчины 13 февраля 2024 года, и только спустя более года удалось вернуть тело защитника домой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!