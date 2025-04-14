Навсегда в строю: на войне погиб Герой со Львовщины Андрей Петрусяк. Фото

Украина каждый день теряет своих героев на захватнической кровавой войне. На этот раз печальная весть пришла на Львовщину. Военный Андрей Петрусяк навсегда в строю.

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Об этом сообщили в Трускавецком городском совете. Военный отдал свою жизнь, выполняя боевое задание в районе населенного пункта Победа, Покровского района Донецкой области, 13 февраля 2024 года. К сожалению, только год спустя, 7 апреля 2025 года, удалось вернуть тело защитника домой.

"С глубокой грустью сообщаем о непоправимой потере для нашей общины. Гибель Героя, нашего земляка, Андрея Васильевича Петрусяка из села Доброгостов", – говорится в сообщении.

В городском совете отмечают, что наши военные гибнут с достоинством, защищая родную землю, наше право на жизнь, свободу и будущее. Их подвиг – бесценен, а память о каждом из них – вечна.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего. Разделяем вашу боль и гордость за сына Украины, который до последнего остался верен своей присяге. .

Что известно о Герое

Мужчина родился 28 мая 1978 года, служил в рядах Вооруженных сил Украины в должности сапера воинской части А 4447, в звании старшего солдата.

Накануне, 12 апреля, во время выполнения боевой задачи на фронте погиб пилот Павел Иванов. Военнослужащий совершал рискованный полет, выполняя задачи в условиях высокой опасности. Все обстоятельства трагедии выясняет межведомственная комиссия, которая уже начала расследование.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб 32-летний музыкант академического симфонического оркестра Запорожской областной филармонии Богдан Немцов. Жизнь воина оборвалась 18 марта во время выполнения боевого задания на Сумщине.

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