Масленица: как празднуют 4-й день Сыропустной недели

Четвертый день Масленицы в народе называют Широкий четверг или Разгуляй. Несмотря на то, что до начала Великого поста остается все меньше времени, веселье в этот день достигает кульминации.

Широкий четверг в народе считается точкой невозврата. С этого момента все хозяйственные работы в селе прекращались, а развлечения становились по-настоящему масштабными. Именно в этот день праздник выходил за пределы семейного круга и перетекал на улицы и площади. Считалось, что через шум, смех и движение люди помогают весне окончательно прогнать зиму. OBOZ.UA рассказывает, как нужно проводить самый веселый день Сыропустной недели.

Женские посиделки

Широкий четверг традиционно считался "женским днем". Женщины собирались большими компаниями в кабаках или в гостях друг у друга, чтобы отпраздновать "завязывание колодки". Мужчины в этот день старались не перечить женам, ведь верили: если женщина в этот четверг будет веселой и довольной, то и в хозяйстве весь год будет царить порядок, а коровы будут давать много молока. Это было время отдыха от ежедневного тяжелого труда, когда община через смех и песни призывала весну.

Колодий и ухаживания: как молодежь искала пару

Для холостой молодежи Широкий четверг был временем последнего шанса перед Великим постом найти себе пару. Именно в этот день проводили обряд Колодия: девушки и женщины вязали холостым парням к ноге или руке деревянное полено (колодку) как наказание за то, что те не успели найти пару за год. Чтобы избавиться от колодки, парень должен был откупиться сладостями, лентами или напитками. Тогда его освобождали от бремени и он мог принять участие в играх, важным элементом которых были ухаживания.

Так в Розгуляй было принято кататься на щедро украшенных телегах. Это развлечение имело, помимо прочего, большой романтический подтекст. Парни приглашали девушек, которые им нравились, сесть рядом и проехаться с ними. Это был не только способ показать свои способности в управлении транспортом, но и легальный способ проявить симпатию. Пока пара каталась, парень и девушка могли быть только вдвоем, что в других условиях считалось неприличным.

Что ели на Разгуляй: угощение "с колес"

В четверг праздничный стол становился "мобильным". Акцент смещался с долгих домашних обедов на уличные перекусы. Главным блюдом оставались вареники с творогом, обильно политые маслом или сметаной. Однако их часто выносили на улицу, чтобы угостить знакомых или путников.

Готовили также блинчики, которые начиняли не только творогом, но и вареньем или маком. На обед варили рыбную похлебку или запекали рыбу – мясо на Масленицу уже под запретом, а вот рыбными блюдами смаковать все еще можно. А грелись с помощью медового сбитня, который варили специально для гуляний.

Четверг был также днем общественного согласия. Совместное веселье побуждало соседей, которые поссорились, найти общий язык. В знак примирения друг друга угощали чем-то вкусненьким.

